Deputatul Nicolae Păun: Nu mai votez la indicațiile conducerii Grupului Minorităților

Nicolae Păun a transmis că nu mai acceptă să voteze „la comandă”, fără consultări reale pe proiectele de lege importante.

„Grupul pentru Minoritățile Naționale a devenit o bătaie de joc. Deciziile se iau într-un cerc restrâns, iar noi suntem puși să votăm ca niște roboți”, a declarat deputatul.

Parlamentarul susține că va vota de acum înainte „după propria conștiință”, ținând cont de interesele romilor: „Nu sunt de acord să fiu pe post de mobilier. Reprezint a doua cea mai numeroasă minoritate din România și nu voi ridica mâna pentru a aproba măsurile de austeritate ale guvernului Bolojan.”

Păun a criticat dur liderii GPMN – Varujan Pambuccian, Ovidiu Victor Ganț și Silviu Vexler – acuzându-i de lipsă de transparență și colaborare. El a avertizat și actuala coaliție de guvernare că sprijinul politic al romilor nu mai este garantat: „Dacă ne tratați ca pe niște cerșetori, să vedem dacă veți mai avea cele 5,5% din voturi la următoarea moțiune de cenzură.”

Deputatul a reamintit că Partida Romilor a sprijinit PSD și PNL la ultimele alegeri și că voturile comunității rome au contat decisiv pentru victoria primarilor și președinților de consilii județene: „Acum, după ce s-au văzut cu sacii în căruță, nu ne mai bagă în seamă.”

Nicolae Păun și-a încheiat declarația cu un avertisment direct: „Dacă aveți memoria scurtă, atunci schimb foaia. Să vedem dacă mai treceți de următoarea moțiune de cenzură!”