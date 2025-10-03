Dezastrul de la Spitalul de Copii „Sf. Maria”: Liderul PSD Iași îi cere demisia lui Costel Alexe și spune că este „responsabilul moral”

Bogdan Cojocaru subliniază că rapoartele Corpului de Control al ministrului Sănătății și al Inspecției Sanitare de Stat scot la iveală grave deficiențe medicale și erori de management la Spitalul „Sf. Maria” din Iași. Deputatul a subliniat că tragedia a fost agravată de mușamalizarea focarului, lipsa transparenței, decizii medicale iresponsabile și promovări în funcții de conducere pe criterii politice.

„Costel Alexe este responsabilul moral pentru dezastrul de la Spitalul Sf. Maria. Cel mai bun lucru pe care îl poate face acum este demisia, fără scuze și comentarii. În orice stat democratic, acest lucru s-ar fi întâmplat imediat după declanșarea scandalului”, a declarat Cojocaru.

Deputatul a avertizat că faptele constatate ar putea avea și implicații penale, precum abuz în serviciu, trafic de influență sau punerea în pericol a sănătății publice, iar Parchetul General ar putea iniția investigații împotriva conducerii administrative a județului Iași.

Șapte copii internați la ATI a spitalului din Iași au murit infectați cu bacteria Serratia marcescens.