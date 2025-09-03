Diana Buzoianu: Oameni din Maramureș nu pot continua să trăiască lângă un iaz toxic / Se reia procesul de ecologizare la Tăuții de Sus

Ministerul Mediului și Ministerul Economiei anunță că procesul de închidere și ecologizare a iazului de decantare de la Tăuții de Sus, unul dintre cele mai mari focare de poluare cu metale grele din județul Maramureș, va fi reluat.

Lucrările vor fi deblocate și accelerate, după ani de stagnare care au expus comunități întregi la riscuri grave pentru sănătate și mediu, transmite miercuri Ministerul Mediului.

„Nu putem accepta ca oameni din Maramureș să continue să trăiască lângă un iaz toxic. Deblocăm un proiect esențial pentru sănătatea publică și pentru protecția mediului, folosind soluții tehnice moderne și fonduri dedicate. Am fost acolo acum un an, am văzut ce înseamnă să fie otrăviți cu metale grele mii de locuitori din zonă. Lucrurile nu pot rămâne așa. Pentru comunitatea locală, acest proiect înseamnă șansa la o viață sănătoasă. Pași concreți, nu vorbe”, a declarat Diana Buzoianu, ministrul Mediului.

Iazul de decantare de la Tăuții de Sus, un depozit de steril minier abandonat care conține cantități mari de metale grele (arsenic, plumb, cadmiu), reprezintă un risc major pentru sănătatea comunităților și pentru mediu prin poluarea apei, a solului și a aerului, motiv pentru care ecologizarea, începută parțial și blocată din lipsa fondurilor, trebuie finalizată urgent, cu lucrări tehnice moderne menite să elimine definitiv acest focar de poluare.

Suprafața afectată va fi acoperită cu sol vegetal, iar ecologizarea finală va include straturi succesive de protecție din geotextil, geomembrane, strat drenant de balast și sol vegetal. Întreaga zonă va fi reconfigurată pentru a putea susține vegetație perenă.