Ministrul Mediului despre Praid: Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit despre situația crizei apei potabile de la Salina Praid, unde 40.000 de oameni se confruntă de patru luni cu lipsa apei potabile, respingând acuzațiile că ar bloca soluțiile.

„Este o poveste mincinoasă. Nu există nici măcar un singur blocaj”, a declarat ministrul Mediului, la TVR Info, precizând că Ministerul Mediului a oferit un studiu realizat de Apele Române pentru o soluție de desalinizare pe termen scurt, care a fost aprobat în Consiliul Național pentru Situații de Urgență.

Guvernul a alocat deja banii necesari pentru achiziționarea sistemului de desalinizare.

„Astăzi Consiliul Județean are banii necesari, trebuie doar să facă achiziția pentru soluția de desalinizare, ca pe termen scurt până pe termen mediu să existe apă potabilă”, a explicat Diana Buzoianu.

Soluția de desalinizare poate funcționa câțiva ani, asigurând apă potabilă pe termen scurt și mediu. Pentru soluția pe termen lung, a fost cerut un studiu de la Apele Române privind modalitatea de acces la apă pentru comune. Acest studiu a fost finalizat și trimis la Ministerul Dezvoltării, care trebuie să inițieze împreună cu Ministerul Mediului o propunere către Guvern, cu banii alocați pe termen lung.

Ministrul a reacționat și la acuzațiile că ar bloca proiecte: „Când sunt foarte mulți șmecheri care își dau mâna și încep să zică că, Doamne, ce rău este la Ministerul Mediului, când în sfârșit am început să supărăm un pic și șmecherii din Romsilva, când nu am fost de acord cu toate șmecherile care se făceau la Apele Române (…) toate lucrurile astea supără”.

Referitor la devierea Râului Corund, ministrul a precizat că la Administrația Bazinală din localitate există o analiză în curs de finalizare, cu ultimele observații care trebuie puse în calcul înainte de stabilirea lucrării. Din punct de vedere al apei, situația este stabilizată în prezent.

Lucrarea de deviere este una pe termen lung, care va dura ani de zile și va costa sute de milioane de euro. „Nu este ceva care se va întâmpla peste noapte”, a avertizat ministrul.

Pentru accesul la apă al celor patru comune afectate – Praid și încă trei localități – Ministerul Mediului a identificat o soluție care poate fi implementată în paralel cu două lucrări, reducând astfel timpul până când locuitorii vor avea din nou apă potabilă.

„Eu sunt aici să mă lupt cu absolut toate fake news-urile și vă garantez că voi face asta cu zâmbetul pe buze, pentru că eu, spre deosebire de mulți alții, pot să dorm foarte liniștită seara. Am făcut totul corect în acest minister și mă lupt pentru drepturile oamenilor”, a conchis Diana Buzoianu.