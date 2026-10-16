Discordie pe scena politică bănățeană, după plecarea lui Fritz. Simonis aduce în discuție eventuale alegeri parțiale

Social-democratul Alfred Simonis a propus eventuale alegeri parțiale în speranța de liniști spiritele pe scena locală, pe conflictului dintre reprezentanți ai PNL și USR din teritoriu.

„Dacă toată lumea dorește ca USR și PNL să fie în alianță, susțin și eu asta. Și sunt dispus să susțin și eu candidatul USR și PNL la alegerile parțiale la Primăria Timișoara, cu condiția să fie din PNL”, a declarat social-democratul Alfred Simonis.

Acesta i-a îndemnat pe reprezentanții partidelor să aleagă un astfel de candidat și a precizat că va încheia un protocol de colaborare cu USR.

Potrivit lui Simonis, PSD se află încă într-un protocol de colaborare administrativă la nivelul județului Timiș cu PNL și spune că își dorește menținerea acestui protocol, așa cum a fost el negociat în 2024, astfel încât cele două formațiuni au participat la alegerile la Consiliul Județean și Primăria Timișoara.

Perspectiva unor parțiale la Primăria Timișoara, prematură

Surse din PNL afirmă, totuși, că este prematur să vorbim despre alegeri parțiale la Primăria Timișoara. În opinia acestora, rămâne de văzut și ce se întâmplă la București, dacă se va vota un Executiv săptămâna viitoare.

Liderul social-democrat, Alfred Simonis, i-a îndemnat pe reprezentanții din partidele locale:

„Indiferent de ce întâmplă la București, care-s războaiele lor, să ne vedem de ale noastre în Timiș pentru că avem foarte multe de recuperat și de făcut”, a declarat Simonis.

Cu toate acestea, scaunul nu este încă gol la Primăria Timișoara. Atribuțiile fostului primar USR, Dominic Fritz au fost preluate de viceprimarul cu atribuții de primar din partea USR, Ruben Lațcău.

În 30 septembrie, mandatul de primar al lui Dominic Fritz (USR) la Primăria Timișoara s-a încheiat, pe fondul intrării în vigoare a Reformei ANI.

De asemenea, în ceea ce privește Guvernul de la București, Executivul condus de Luca Niculescu va fi votat, marți, în Parlament. Este important ca România să aibă un guvern cu puteri depline, deoarece un guvern interimar are atribuții limitate.