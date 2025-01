Discuţii la Guvern despre buget. Acesta va fi adoptat sâmbătă

Declaraţia a fost făcută vineri, înainte de şedinţa de Guvern.

„Finalizăm azi toate procedurile prealabile pentru a adopta mâine, într-o şedinţă specială de Guvern, bugetul pe 2025. Ştirea finalizării proiectului de buget a avut, ieri, efecte imediate. Dobânda la care se împrumută extern România, pe 10 ani, a scăzut rapid. Vor urma şi alte efecte pozitive după ce legea bugetului va trece de Parlmentul României”, a declarat Marcel Ciolacu.

Prim-ministrul a spus că exporturile vor creşte cu peste 3% în 2025.

„Nu voi intra azi în detaliile bugetului, atrag atenţia asupra unei singure cifre, cea a exporturilor, care creşte în acest an cu peste 3%. Acesta va fi primul impact major al integrării noastre depline în spaţiul Schengen”, a adpugat Marcel Ciolacu.

Premierul a mai dezvăluit că bugetul Ministerului Transporturilor va creşte cu 20%.

„Alt efect important este că am avut o lună ianuarie cu vreme bună, asta a permis constructorilor să lucreze intens pe şantierele de autostrăzi. În plus, bugetului Transporturilor creşte cu 20% în acest an, iar astfel avem certitudinea că vor fi loturi finalizate chiar în această primăvară”, a precizat Marcel Ciolacu.