Document de evidență internă al Metrorex, folosit ca „dovadă” că România trimite rezerviști la război

Ministerul Apărării Naționale (MApN) semnalează o postare realizată în platforma digitală X, miercuri, prin care o adresă internă a Metrorex S.A. este prezentată drept o „dovadă” a pregătirilor pe care autoritățile din România le-ar face în secret pentru mobilizarea rezerviștilor pentru a fi trimiși în Ucraina.

Dezinformarea apare în contextul în care MApN a comunicat recent informații despre organizarea, în perioada 26-31 mai 2025, a exercițiului de antrenament pentru evaluarea rezervei de mobilizare în MOBEX OT-GR-TR-25, în județele Olt, Giurgiu și Teleorman.

Reacția MApN

„În comunicatul de presă transmis, avertizam despre posibilitatea răspândirii de informaţii false pe acest subiect. Documentul administrativ folosit în această acțiune de dezinformare este emis de o structură a Metrorex S.A., pentru punerea în aplicare a procedurilor legale în ceea ce privește evidența salariaților cu obligații militare. Aceste proceduri au caracter de rutină, se desfășoară anual și nu au nicio legătură cu contextul de securitate generat de invazia Federației Ruse în Ucraina. Baza legală a acestui demers derivă din Legea nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare care, la art. 46, prevede, printre altele, obligația pentru toți angajatorii din România de a ține evidența cetățenilor încorporabili și a rezerviștilor din rezerva de mobilizare. În completare, HG nr. 1204/2007 privind asigurarea forței de muncă necesare pe timpul stării de asediu, la mobilizare și pe timpul stării de război, stabilește la art. 5 că, în scopul realizării sarcinilor prevăzute în planul de mobilizare a economiei naţionale pentru apărare şi satisfacerii nevoilor de apărare, instituțiile publice și operatorii economici au obligația să își asigure forța de muncă necesară pentru realizarea integrală a sarcinilor cuprinse în planul de mobilizare şi pentru satisfacerea nevoilor şi, totodată, să disponibilizeze personalul cu obligații militare stabilit din timp de pace pentru completarea unităților militare. Ca atare, această adresă prezentată în mod fals drept o „dovadă” a declanșării unor pregătiri de mobilizare a rezerviștilor sau de revenire la stagiul militar obligatoriu nu reprezintă decât un document cu caracter periodic, emis pentru îndeplinirea pe timp de pace a unor obligații legale”, transmite MApN.

Reacția Metrorex

Și Metrorex a avut o reacție la acest fake-news apărut în social media.

„Subliniem, încă de la început, că interpretarea este profund eronată. Documentul intern al societății are ca singur și unic scop o activitate de evidență internă, prevăzută de lege, care se desfășoară periodic, încă din anul 2005, cu conținut de aplicare permanentă a prevederilor legale, respectiv Legea nr.446/2006 și Legea nr. 395/2005. După cum este cunoscut, Metrorex SA nu are conform niciunei prevederi legale atribuții privind „înrolarea în armată” a vreunei persoane, ci doar aceea pe care o au toți angajatorii la nivel național, conform legislației indicate, de a avea și menține în cadrul dosarelor de personal situația evidențelor militare ale angajaților proprii. Asigurăm și pe această cale, salariații Metrorex S.A. și orice altă persoană interesată, că interpretările apărute în spațiul public au conținut fals, profund eronat și nu au niciun fel de legătură cu vreun demers sau acțiune privind serviciul militar”, arată instituția, într-un comunicat de presă.

Ministerul Apărării Naționale reamintește că executarea serviciului obligatoriu în calitate de militar în termen și militar cu termen redus a fost suspendată pe timp de pace în România, începând cu data de 1 ianuarie 2007, așa cum prevede Legea 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu și trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat.

„Revenirea la serviciul militar obligatoriu și, în consecință, la desfășurarea proceselor de recrutare pentru cetățenii încorporabili, se poate face în condițiile legii menționate mai sus, care prevede la art. 3, că „pe durata stării de război, a stării de mobilizare, precum și pe timpul stării de asediu, executarea serviciului militar devine obligatorie, în condițiile legii”. Drept urmare, procesul de recrutare-încorporare a cetățenilor care îndeplinesc condițiile legale pentru a putea fi încorporați va avea loc doar în situația în care în România va fi instituită una dintre cele trei stări prevăzute de lege, respectiv starea de război, starea de mobilizare sau starea de asediu. Este de așteptat ca astfel de încercări de dezinformare, menite să amplifice teama și incertitudinea, în contextul războiului din Ucraina, să continue. Reiterăm, de aceea, rugămintea către utilizatorii platformelor de comunicare digitală de a verifica din surse oficiale informațiile cu caracter alarmist și senzaționalist cu care intră în contact, înainte de redistribuire”, mai arată MApN.