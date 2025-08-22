Prima pagină » Politic » Netanyahu: Israelul va cuceri Gaza chiar dacă Hamas acceptă un armistițiu

Benjamin Netanyahu spune că Israelul va cuceri Gaza și va elimina Hamas chiar și în cazul unui armistițiu, comparând bătălia pentru orașul Gaza cu căderea Berlinului.
22 aug. 2025, 16:58, Politic

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un interviu acordat postului Sky News Australia, difuzat joi seara, că obiectivul Israelului rămâne distrugerea completă a Hamas și cucerirea Gazei, indiferent de eventuale înțelegeri de armistițiu.

Întrebat dacă armata israeliană va prelua controlul asupra întregii Fâșii Gaza chiar și în ipoteza unui acord de încetare a focului și a eliberării ostaticilor, Netanyahu a răspuns categoric: „O vom face oricum. Nu a existat niciodată întrebarea dacă vom lăsa Hamas acolo”.

Cucerirea orașului Gaza e decisivă pentru înfrângerea Hamas, spune Netanyahu

„Războiul s-ar putea încheia astăzi, dacă Hamas depun armele și eliberează cei 50 de ostatici rămași, dintre care cel puțin 20 sunt încă în viață”,  a mai afirmat premierul israelian, citat de Times of Israel.

Netanyahu a descris orașul Gaza drept ultima redută a Hamas, făcând o comparație cu capitala Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. El a declarat că Gaza „este ultima redută a Hamas, așa cum Berlinul a fost ultima redută a naziștilor”, sugerând că, în viziunea sa, cucerirea orașului ar fi pasul decisiv pentru înfrângerea Hamas, la fel cum căderea Berlinului în 1945 a însemnat sfârșitul regimului nazist.

„Scopul nu e ocuparea, ci eliberarea Gazei”

Șeful guvernului israelian a insistat că scopul Israelului nu este ocuparea teritoriului palestinian, ci eliberarea populației de sub controlul Hamas: „Obiectivul nostru este să eliberăm Gaza de tirania Hamas, să eliberăm Israelul și alte țări de terorismul Hamas și să oferim Gazei și Israelului un viitor diferit”.

Netanyahu a descris Hamas drept „cea mai rea organizație teroristă de pe pământ, acești sălbatici care au ucis femei, le-au violat și au decapitat bărbați”, subliniind că nu va accepta ca organizația islamistă să rămână la putere în Gaza.