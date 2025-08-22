Netanyahu: Israelul va cuceri Gaza chiar dacă Hamas acceptă un armistițiu

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat într-un interviu acordat postului Sky News Australia, difuzat joi seara, că obiectivul Israelului rămâne distrugerea completă a Hamas și cucerirea Gazei, indiferent de eventuale înțelegeri de armistițiu.

Întrebat dacă armata israeliană va prelua controlul asupra întregii Fâșii Gaza chiar și în ipoteza unui acord de încetare a focului și a eliberării ostaticilor, Netanyahu a răspuns categoric: „O vom face oricum. Nu a existat niciodată întrebarea dacă vom lăsa Hamas acolo”.

Cucerirea orașului Gaza e decisivă pentru înfrângerea Hamas, spune Netanyahu

„Războiul s-ar putea încheia astăzi, dacă Hamas depun armele și eliberează cei 50 de ostatici rămași, dintre care cel puțin 20 sunt încă în viață”, a mai afirmat premierul israelian, citat de Times of Israel.

Netanyahu a descris orașul Gaza drept ultima redută a Hamas, făcând o comparație cu capitala Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. El a declarat că Gaza „este ultima redută a Hamas, așa cum Berlinul a fost ultima redută a naziștilor”, sugerând că, în viziunea sa, cucerirea orașului ar fi pasul decisiv pentru înfrângerea Hamas, la fel cum căderea Berlinului în 1945 a însemnat sfârșitul regimului nazist.

„Scopul nu e ocuparea, ci eliberarea Gazei”

Șeful guvernului israelian a insistat că scopul Israelului nu este ocuparea teritoriului palestinian, ci eliberarea populației de sub controlul Hamas: „Obiectivul nostru este să eliberăm Gaza de tirania Hamas, să eliberăm Israelul și alte țări de terorismul Hamas și să oferim Gazei și Israelului un viitor diferit”.

Netanyahu a descris Hamas drept „cea mai rea organizație teroristă de pe pământ, acești sălbatici care au ucis femei, le-au violat și au decapitat bărbați”, subliniind că nu va accepta ca organizația islamistă să rămână la putere în Gaza.