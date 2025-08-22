Organizațiile umanitare reacționează la confirmarea foametei în Gaza

Femeile însărcinate și mamele tinere din Gaza se confruntă cu malnutriție la scară largă, iar ajutorul internațional este blocat politic. Organizațiile umanitare avertizează că foametea a atins niveluri dramatice, în timp ce orașul se află sub bombardamente și restricții severe, potrivit BBC.

Salvați Copiii Marea Britanie afirmă că, în primele două săptămâni ale lunii august, 61% dintre femeile însărcinate și mamele tinere evaluate în clinicile lor au fost găsite subnutrite, aproape de șapte ori mai mult decât rata din primele două săptămâni ale lunii martie (9%), înainte ca ajutorul și bunurile să fie aproape complet întrerupte.

Mercy Corps spune despre confirmarea foametei că este „rezultatul direct al lunilor de restricții deliberate asupra ajutorului, distrugerii sistemelor de alimentație, sănătate și apă din Gaza și bombardamentelor neîntrerupte”.

Organizația menționează că are suficiente ajutoare salvatoare de vieți pentru a sprijini 160.000 de persoane, dar acestea au fost blocate timp de luni de zile. „Ceea ce lipsește nu este capacitatea de a răspunde, ci voința politică de a permite acest lucru”.

Potrivit lui Katie Roxburgh, de la Christian Aid, colegii săi au descris oameni leșinând din cauza epuizării, malnutriția provocându-le căderea în smocuri a părului.

Ea afirmă că este „inacceptabil că asistăm acum la începutul operațiunilor militare pentru preluarea unui oraș aflat în plină foamete”.