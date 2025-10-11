Grupurile umanitare profită de armistițiu pentru a combate foametea din Gaza

Agențiile internaționale se pregăteau sâmbătă să ofere ajutoare în Gaza, în speranța că un armistițiu între Israel și Hamas le va permite să pună capăt foametei care bântuie anumite zone din teritoriu, potrivit AFP.

Armistițiul fragil ar putea deschide accesul, dar agențiile umanitare se tem că Israelul ar putea continua să impună restricții privind accesul în cadrul planului președintelui american Donald Trump.

Pe 22 august, Națiunile Unite au declarat foamete în Gaza, prima din Orientul Mijlociu, după ce experții au avertizat că 500.000 de oameni se confruntă cu o amenințare „catastrofală”.

Biroul Națiunilor Unite pentru Afaceri Umanitare afirmă că Israelul a aprobat livrarea a 170.000 de tone de ajutoare în cadrul unui plan de răspuns pentru primele 60 de zile de armistițiu.