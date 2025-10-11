Președintele Franței merge luni în Egipt pentru a susține planul de pace din Gaza. Trump va fi și el prezent

Preşedintele Emmanuel Macron va merge luni în Egipt pentru a-și arăta „sprijinul pentru punerea în aplicare a acordului prezentat de Donald Trump pentru a pune capăt războiului din Gaza” dintre Israel şi Hamas, a transmis sâmbătă Palatul Elysee.

În vizita aceasta programată luni, Emmanuel Macron va discuta cu partenerii săi despre etapele următoare ale aplicării planului de pace, a precizat preşedinţia franceză.

Instituția nu a menționat dacă Macron va avea o întâlnire cu omologul său american Donald Trump, care şi-a anunţat, de asemenea, intenţia de a merge în Egipt.

Președintele Franței a apreciat iniţiativa lui Donald Trump și a l-a felicitat pentru eforturile sale în acest demers diplomatic.

„Preşedintele Trump a trasat o cale ambiţioasă”, a spus președintele francez, joi.