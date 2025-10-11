Hamas face presiuni asupra Israelului pentru eliberarea prizonierilor importanți

Potrivit BBC, insistențele Hamas vin după ce Ministerul Justiției din Israel a publicat numele a 250 de prizonieri care vor fi eliberați, dar a exclus șapte prizonieri de rang înalt, inclusiv Marwan Barghouti și Ahmad Saadat.

Bărbații, care își ispășesc pedepsele după ce au fost condamnați pentru implicarea în atacuri mortale separate din Israel, au fost mult timp văzuți de palestinieni drept simboluri ale rezistenței.

Douăzeci de ostatici israelieni urmează să fie eliberați luni înainte de ora 12:00 (09:00 GMT), ca parte a acordului propus de președintele american Donald Trump.

Netanyahu nu a dorit să-l includă în discuții pe Steve Witkoff

Un oficial palestinian de rang înalt, familiarizat cu discuțiile, a declarat pentru BBC că trimisul american Steve Witkoff a promis să discute excluderea prizonierilor palestinieni cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, dar Israelul a refuzat ferm să-i includă.

Nu este clar dacă acesta ar putea fi un punct de blocaj sau dacă ar putea afecta calendarul eliberării ostaticilor din Fâșia Gaza și a prizonierilor palestinieni deținuți în închisorile israeliene.

Eliberările ar trebui să aibă loc în prima fază a acordului de încetare a focului și returnare a ostaticilor încheiat de Trump, aprobat săptămâna aceasta pentru a pune capăt războiului de doi ani din Gaza.