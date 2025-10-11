Prim-ministrul francez Lecornu, reales în funcție, face apel la calm în contextul haosului politic

Prim-ministrul francez a recunoscut, sâmbătă, că nu au existat „mulți candidați” pentru funcția sa și că s-ar putea să nu rămână mult timp în funcție, având în vedere profundele diviziuni politice din țară.

Sebastien Lecornu, numit din nou de președintele Emmanuel Macron vineri seara, după o săptămână de haos politic, a făcut apel la calm și la sprijinul partidelor politice pentru a elabora un buget pentru a doua economie a Uniunii Europene înainte de termenele limită care se apropie.

Numirea sa este considerată ultima șansă a lui Macron de a-și revigora al doilea mandat, care se încheie în 2027. Tabăra sa centristă nu deține majoritatea în Adunarea Națională, iar el se confruntă cu critici din ce în ce mai intense chiar și din rândurile propriilor susținători.

Însă rivalii de la extrema dreaptă la extrema stângă au criticat decizia lui Macron de a-l numi din nou pe Lecornu, al patrulea prim-ministru al Franței în doar un an.

Franța se confruntă cu provocări economice tot mai mari și cu o datorie în creștere, iar criza politică agravează problemele și trezește îngrijorare în întreaga Uniune Europeană.

„Nu cred că au existat mulți candidați”, a declarat Lecornu reporterilor sâmbătă, în timpul unei vizite la o secție de poliție din suburbia pariziană L’Hay-les-Roses, potrivit AP.

Lecornu, care a demisionat luni după doar o lună de la preluarea funcției, a declarat că a acceptat să se întoarcă din cauza necesității urgente de a găsi soluții financiare pentru Franța.

El a precizat însă că va rămâne în funcție doar „atât timp cât condițiile vor fi îndeplinite” și a părut să recunoască riscul de a fi demis printr-un vot de neîncredere din partea parlamentului divizat.

„Fie forțele politice mă ajută și ne sprijinim reciproc… fie nu o vor face”, a spus el.

El nu a vrut să spună când se așteaptă să formeze un nou guvern sau cine ar putea face parte din acesta, dar a afirmat că nu va include pe nimeni care să vizeze alegerile prezidențiale din 2027.

El nu a abordat cererile opoziției de a renunța la o lege controversată care ridică vârsta de pensionare.