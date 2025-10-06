Ministrul german de externe: O parte a planului lui Trump pentru Gaza poate fi gata până săptămâna viitoare

Ministrul german de externe, Johann Wadephul, a declarat luni că prima fază a planurilor președintelui american Donald Trump de a opri războiul din Gaza trebuie realizată până la începutul săptămânii viitoare, cel târziu, dar a adăugat că toate celelalte probleme vor necesita timp.

Prima fază vizează încetarea focului, eliberarea ostaticilor și a prizonierilor, restrângerea conflictului militar și aducerea de provizii în Gaza – toate acestea fiind fezabile, a spus Wadephul.

„Toate celelalte probleme sunt foarte complicate și, într-adevăr, de aceea au nevoie de timp”, a declarat Wadephul într-o conferință de presă la Tel Aviv, potrivit Reuters.

„Nu trebuie să abandonăm toate eforturile diplomatice, dar aș dori să mă concentrez acum pe realizarea împreună a acestui prim pas decisiv”.