UNICEF: Bebelușii din Gaza trebuie să împartă măștile de oxigen. Israelul blochează echipamentele

Israelul a refuzat în repetate rânduri permisiunea de a transfera incubatoare dintr-un spital evacuat din nordul Gazei, a declarat marți un oficial al UNICEF, accentuând și mai mult presiunea asupra spitalelor supraaglomerate din sud, unde nou-născuții împart acum măști de oxigen.

Doi ani de război între Israel și Hamas au crescut stresul și malnutriția în rândul femeilor însărcinate, ducând la o creștere a numărului de copii născuți prematur și subponderali, care, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, reprezintă acum o cincime din totalul nou-născuților din Gaza.

În ultima lună, un atac israelian asupra orașului Gaza din nordul Gazei a închis spitalele din acea zonă, agravând supraaglomerarea spitalelor care rămân deschise în sud, scrie Reuters.

James Elder, purtătorul de cuvânt al UNICEF, a descris mamele și bebelușii aliniați pe podelele coridoarelor spitalului Nasser din sudul Gazei și a spus că bebelușii prematuri erau obligați să împartă măști de oxigen și paturi. Între timp, echipamentele vitale sunt blocate în spitalele care au fost închise în nord.

„Am încercat să recuperăm incubatoarele dintr-un spital care a fost evacuat în nord și am avut patru misiuni respinse doar pentru a obține acele incubatoare”, a declarat el, referindu-se la proviziile blocate la spitalul de copii Al-Rantissi din orașul Gaza, care a fost avariat.

Într-un spital din sud vizitat de Elder, „într-una dintre camerele de pediatrie, erau trei copii și trei mame pe un singur pat, o singură sursă de oxigen, iar mamele alternau oxigenul la fiecare 20 de minute pentru fiecare copil”, a spus el. „Acesta este nivelul de disperare la care au ajuns mamele în prezent”.

Israelul afirmă că se angajează să permită livrarea de ajutoare în Gaza, dar că trebuie să le controleze pentru a preveni furtul acestora de către Hamas, pe care îl acuză de criză.

Biroul umanitar al ONU a declarat marți că Israelul a refuzat sau a împiedicat 45% din cele 8000 de misiuni umanitare solicitate în Gaza din 7 octombrie 2023.

UNICEF a solicitat evacuarea copiilor bolnavi și prematuri care se află încă în spitalele din nordul Gazei. OMS a transferat trei dintre ei săptămâna trecută la un spital mai la sud, dar a declarat că unul a murit înainte de misiune.

Doar 14 dintre cele 36 de spitale din Gaza sunt în prezent funcționale, chiar și parțial, potrivit OMS.