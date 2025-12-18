Prima pagină » Politic » Dominic Fritz devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință

Dominic Fritz devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință

Dominic Fritz, primarul Timișoarei și liderul Uniunii Salvați România (USR), va depune joi, 18 decembrie 2025, jurământul de credință pentru obținerea cetățeniei române. Momentul reprezintă încheierea unei proceduri administrative care s-a întins pe parcursul a peste 18 luni și marchează o etapă importantă atât în plan personal, cât și politic pentru edil.
Dominic Fritz devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Sursă foto: Facebook / Dominic Fritz
Victor Dan Stephanovici
18 dec. 2025, 08:59, Politic

Ceremonia este programată pentru ora 12:00, la sediul Autorității Naționale pentru Cetățenie din București. Prin acest gest solemn, Dominic Fritz va finaliza procesul început în vara anului 2024, după parcurgerea tuturor etapelor de verificare și aprobare prevăzute de lege. Obținerea cetățeniei devine oficială numai după depunerea jurământului în fața reprezentanților instituției, etapă obligatorie după primirea avizului favorabil.

Pe 13 noiembrie 2025, Fritz a trecut cu succes interviul de evaluare. În cadrul acestuia i-au fost adresate întrebări despre istoria, geografia și cultura României. Testul a inclus elemente precum referințe la figuri istorice, personalități și simboluri naționale. Primarul a descris întreaga experiență ca fiind una exigentă și complexă.

Proces birocratic și provocări pentru Dominic Fritz

Într-o postare pe rețelele sociale, în luna noiembrie, Fritz a salutat rezultatul pozitiv. El a subliniat faptul că acest pas îl apropie definitiv de statutul de român „cu acte în regulă”. De asemenea, el a atras atenția asupra dificultăților întâmpinate de mulți solicitanți. El a menționat întârzierile cauzate de numărul mare de dosare aflate în așteptare la Autoritatea pentru Cetățenie.

Pentru Dominic Fritz, cetățenia română nu este doar o formalitate administrativă. Este și o confirmare a legăturii profunde cu țara în care trăiește și lucrează de peste două decenii, pe care o consideră „acasă”. Din punct de vedere politic, acest statut îi consolidează legitimitatea atât ca primar al Timișoarei, cât și ca președinte al USR, influențând modul în care este perceput de public și de instituții.

După depunerea jurământului, Autoritatea Națională pentru Cetățenie va elibera certificatul oficial, document ce atestă dobândirea cetățeniei și include elemente de securitate menite să protejeze identitatea titularului.

Finalizarea procedurii reprezintă un moment semnificativ pentru Dominic Fritz. Totodată este și un eveniment pentru scena politică din România. Se ilustrează astfel atât complexitatea parcursului birocratic, cât și integrarea deplină într-o comunitate pe care acesta o consideră, fără rezerve, „acasă”.

Recomandarea video

REFERAT Fostul ministru PSD Răzvan Cuc este acuzat de procurorii DNA de complicitate la dare de mită pentru atribuirea unui contract de peste 4,5 milioane de euro
G4Media
Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
Gandul
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Cancan
FOTO. Rădoi și-a dus prințesa la mall cu „iahtul pe roți” de la Bentley, pe care a dat peste 350.000 de euro. EXCLUSIV
Prosport
Atenție la „polițistele fierbinți”: „Atracție pentru agentele în uniformă, dar e înșelăciune!”.
Libertatea
Zodia blestemată de rune chiar înainte de Crăciun. Mihai Voropchievici: „Vor primi vești grele”
CSID
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Promotor