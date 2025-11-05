Dragnea: Nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna și ipocrizia în care trăiește

Liviu Dragnea îl atacă dur pe președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu. Nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește, a transmis Dragnea. Declarația a fost făcută după ce Dragnea nu a fost invitat la Congresul PSD.

Mesajul a fost trimis miercuri pe Facebook.

„Nu aveam de gând să postez sau să vorbesc despre Congresul PSD, pentru ca este doar o parodie politică și care nu va aduce nimic bun nici pentru România, nici pentru membrii de partid. Dar mi-a trimis cineva niște declarații ale lui Sorin Grindeanu referitoare la mine. Acest personaj a motivat neinvitarea mea la acest Congres prin faptul că aș avea interdicție să particip la așa ceva. Asta este o minciună, din cel puțin două motive:

⁃ Nu am o asemenea interdicție și el știe bine acest lucru (este imposibil să existe așa ceva, ar fi ca și cum mi s-ar interzice să merg pe stradă să vorbesc cu oamenii)

⁃ Grindeanu a întrebat o cunoștință comună, dacă e bine să mă invite la Congres. I s-a spus că există riscul să urc pe scenă și să vorbesc membrilor PSD, ceea ce poate arunca Congresul în aer (apropo, când a cerut această părere, nu aveam “interdicție”)”, a scris Liviu Dragnea.

Fostul lider PSD îl acuză pe actualul șef al partidului de „minciună și lașitate”.

„În concluzie, nu am fost invitat din lașitate, de teama de a nu spune PSD-ului adevărul despre conducerea partidului, despre interesele acestui grup și despre cine se află în spatele lor. Am făcut această postare pentru că nu accept ca Grindeanu să folosească numele meu în minciuna, lașitatea și ipocrizia în care trăiește. Consider ca nu are rost să spun ce aș fi făcut dacă aș fi fost invitat, pentru că orice aș spune ar fi interpretat în fel și chip”, a adăugat Dragnea.

Congresul PSD va avea loc vineri.