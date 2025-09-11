Drulă, replică pentru Băluță: Șantaj politic pe spatele oamenilor

„Să ameninți stabilitatea țării pentru un calcul de partid e șantaj politic pe spatele oamenilor. Alegerile nu sunt un privilegiu al PSD, sunt un drept al oamenilor și nimeni nu are voie să îl trateze ca pe un calcul de partid. Nu te joci cu democrația și cu dreptul la vot. Domnul Băluță și PSD ar trebui să arate mai mult respect față de români și față de bucureșteni. Alegerile nu sunt o decizie de oportunitate a Guvernului sau a unui partid. Ele sunt o obligație legală, clar prevăzută în lege: în trei luni de la vacantarea funcției trebuie organizate. Bucureștiul are nevoie de alegeri. De 108 zile avem un primar interimar. E o situație care nu poate merge înainte. Orașul nostru are nevoie de un primar legitim, votat de oameni, care să facă ordine în trafic, curățenie în administrație și să dezvolte un oraș unitar”, afirmă Cătălin Drulă.

Reacția lui vine după ce primarul Sectorului 4 al Capitalei, Daniel Băluță (PSD), a declarat joi, într-o conferință de presă, că în cazul în care PNL și USR fac alianță pentru candidat comun la alegerile pentru Primăria București, acest lucru ar putea determina PSD-ul să se retragă din Coaliție.

„O alianță PNL-USR exclude ceva sigur – exclude Partidul Social Democrat. Nu putem să fim împreună într-o Coaliție și să ne luptăm în timpul campaniei electorale. Să ne aducem aminte de discursul USR de-a lungul timpului, care afirma că e inadmisibil ca puterea să fie într-o singură direcție. Este bine să fie împărțită”, a spus edilul Sectorului 4.