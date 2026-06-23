Elena Lasconi spune că Nicușor Dan nu va renunța niciodată la mandat: Este un om rău, orgolios, răzbunător

„Nu va face asta niciodată”, a spus Elena Lasconi în emisiunea de pe Gândul, cu privire la o posibilă renunțare la mandat din partea lui Nicușor Dan.

„Este un om rău, orgolios, răzbunător. Ce nu înțelegeți? Ăsta nu va lăsa din mână”, a mai spus Lasconi.

Ea a explicat de ce a ales Nicușor Dan să candideze la prezidențiale.

„El și-a dat seama, s-a trezit că este în al doilea mandat la București, și-a dat seama că nu mai poate să facă nimic, pentru că deși a trecut referendumul, că la fel s-a dus pe lângă fiecare și aveau nevoie în campania de prezidențiale, și toți s-au dus și s-au pozat cu Nicușor, inclusiv eu, da? Dar mie mi se părea normal că el a format USR-ul. El și-a dat seama că nu a primit bani de la buget, că nu o să facă nimic, nu o să mai fie reales, și a zis imediat, prezent, când sistemul l-a convocat, înainte de anularea alegerilor, să fie candidat la prezidențiale, ca să mă scoadă pe mine din joc”, a mai declarat Elena Lasconi.