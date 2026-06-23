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Elena Lasconi spune că Nicușor Dan nu va renunța niciodată la mandat: Este un om rău, orgolios, răzbunător

Fosta candidată la alegerile prezidențiale Elena Lasconi spune, la emisiunea „Ai aflat! Cu Ionuț Cristache” de la Gândul, că Nicușor Dan nu va reununța niciodată la mandat: „Este un om rău, orgolios”.
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„Nu va face asta niciodată”, a spus Elena Lasconi în emisiunea de pe Gândul, cu privire la o posibilă renunțare la mandat din partea lui Nicușor Dan.

„Este un om rău, orgolios, răzbunător. Ce nu înțelegeți? Ăsta nu va lăsa din mână”, a mai spus Lasconi.

Ea a explicat de ce a ales Nicușor Dan să candideze la prezidențiale.

„El și-a dat seama, s-a trezit că este în al doilea mandat la București, și-a dat seama că nu mai poate să facă nimic, pentru că deși a trecut referendumul, că la fel s-a dus pe lângă fiecare și aveau nevoie în campania de prezidențiale, și toți s-au dus și s-au pozat cu Nicușor, inclusiv eu, da? Dar mie mi se părea normal că el a format USR-ul. El și-a dat seama că nu a primit bani de la buget, că nu o să facă nimic, nu o să mai fie reales, și a zis imediat, prezent, când sistemul l-a convocat, înainte de anularea alegerilor, să fie candidat la prezidențiale, ca să mă scoadă pe mine din joc”, a mai declarat Elena Lasconi.

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