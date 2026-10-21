Elena Udrea: Cristela Georgescu ar putea candida la prezidențiale și ar avea susținerea alegătorilor soțului ei

Invitată la emisiunea „Subiectul Zilei”, Udrea a afirmat că soția fostului candidat la prezidențiale are susținere în rândul publicului și ar putea intra în cursa electorală dacă ia în calcul această posibilitate.

Elena Udrea a declarat că reacția susținătorilor lui Călin Georgescu la aparițiile publice ale Cristeliei Georgescu i-a atras atenția încă de la început. Ea a apreciat că aceasta are capacitatea de a comunica și o viziune proprie asupra modului în care ar trebui să fie condusă țara.

„Cred că ar putea să candideze dacă se și gândește la asta și cred că ar avea susținătorii lui Călin Georgescu. Sunt sigură că ar merge cu doamna Cristela Georgescu, mai ales în contextul în care Călin Georgescu ar fi arestat în continuare”, a afirmat Elena Udrea.

Întrebată dacă se așteaptă ca și Cristela Georgescu să ajungă în atenția procurorilor, Udrea a spus că speră să nu se întâmple acest lucru. În opinia sa, o asemenea situație ar putea alimenta percepția că acțiunile judiciare vizează eliminarea familiei Georgescu din viața politică.

„Ar fi pentru toată lumea evident că este o acțiune strict îndreptată împotriva familiei Georgescu pentru a fi scoși cu totul din jocul politic”, a susținut aceasta.

În aceeași emisiune, discuția a vizat și implicațiile juridice și politice ale situației lui Călin Georgescu, precum și posibilitatea ca acesta să fie vizat de un nou dosar. Unul dintre interlocutori a susținut că acuzațiile trebuie analizate din punct de vedere juridic și a pus în discuție legătura dintre problemele judiciare ale fostului candidat și contextul politic.

Elena Udrea a vorbit și despre perspectiva alegerilor viitoare, în contextul scrutinului parlamentar din 2028. În cadrul discuției, a fost avansată ideea că liderul sau liderii politici care vor obține un rezultat important la alegerile parlamentare ar putea lua în calcul o candidatură la Președinție.