Eugen Teodorovici: Agenţiile vor da un rating negativ României în primăvară. Din păcate, asta ne va costa pe toţi

Fostul ministru de Finanţe Eugen Teodorovici a afirmat că agenţiile de rating vor revizui perspectiva ratingului României la negativă, şi în primăvara anului viitor, în contextul în care Guvernul şi-a asumat un deficit de 4,3% pentru acest an, iar datele din strategia fiscală „se bat cap în cap”.

„Referitor la agenţia de rating, eu am avut personal discuţii telefonice. Am fost primul ministru de Finanţe care a discutat personal, nu spun cu care dintre cele trei agenţii, dar am discutat nopţi la rând, încercând să explic care este strategia mea ca ministru de Finanţe. Acele discuţii, argumente, elemente furnizate, aceste agenţii tot timpul au dat României un rating stabil şi o perspectivă stabilă.

Acum când tu ca Guvern ţi-ai asumat deja depăşire de 4,3 sau 4,4% ca deficit anul acesta, când ai prezentat public o strategie fiscală pentru anul care urmează, pe care o s-o prezint şi mâine (duminică – n.r.) la conferinţa de partid de la ora 12.00, sunt date care se bat cap în cap. Date care arată foarte clar Comisiei Europene, acestor agenţii de rating şi altor parteneri internaţionali şi pieţelor în general că lucrurile nu vor sta aşa cum spune actualul Guvern. Ceea ce implicit, în primăvara acestui an, aceste agenţii de rating vor da un rating negativ României. Din păcate, asta ne va costa pe toţi”, a declarat Eugen Teodorovici, sâmbătă la Antena 3.

Întrebat cum ne va costa pe toţi acest lucru, Teodorovici a replicat că, în 40 de zile de guvernare PNL, România a plătit 11 miliarde de lei.

„Hai să vedem ce ne costă astăzi pe ce s-a întâmplat. În primul rând căderea aceasta abruptă a leului. Această declaraţie a ministrului de Finanţe a dus la prăbuşirea leului care implicit a dus la creşterea datoriei guvernamentale în euro, pentru că leul fiind mai slab, ceea ce aveam noi împrumutat în n euro a făcut să fie ca datoria să fie şi mai mare. Deci un cost, la prima vedere de neluat în seamă, dar el va conta pentru noi toţi românii. Per total, în 40 de zile de guvernare PNL, ţara a plătit 11 miliarde de lei”, a completat fostul ministru de Finanţe.

El a vorbit despre efectele unui rating negativ pe anul viitor, cum ar fi creşterea costurilor de finanţare, ceea ce înseamnă împrumuturi mai scumpe, şi riscuri mai mari pentru investiţiile care vor fi făcute în ţară.

„Ce urmează de acum încolo, dacă noi ne-am asumat ca ţară pe acest an un deficit de 4,3%, pe anii care urmează deficite mari, departe să ne integrăm în acea obligaţie europeană de deficit, automat agenţiile de rating spun foarte clar, au scris-o chiar în acest ultim raport al lui Standard&Poor’s, că perspectiva ratingului de ţară este negativă şi implicit când vor veni vor da şi un rating negativ. Costurile noastre de finanţare, firmele, toată lumea se va împrumuta mai scump în această ţară. Investiţiile în ţară se vor face cu un risc mai mare şi implicit poate unele nu se vor mai face, pentru că va exista un risc. Unii vor face investiţii. Acum depinde şi de business-ul pe care vor să îl deschidă în România, dar per ansamblu imaginea ţării va avea de suferit”, a mai explicat Eugen Teodorovici.

Social-democratul a mai spus că „este foarte greu să menţii un rating de ţară. Este foarte greu să îl creşti, cum uite are Ungaria. Ungaria are un rating stabil, noi suntem acolo la buza prăpastiei şi nu facem altceva decât să adâncim această prăpastie”.

Agenţia de rating Standard & Poor's a revizuit perspectiva ratingului României la negativă, menţinând actualele ratinguri - BBB-/A-3.

Agenţia, care avertizează că ratingul ar putea fi redus în următoarele 24 de luni, invocă cheltuielile fostei guvernări, care au determinat actuala guvernare să revizuiască ţintele fiscale pentru 2019 şi 2020, pe fondul încetinirii economiei.

