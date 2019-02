Eugen Teodorovici: Echipa PSD a scris amendamentul pentru alocaţii/ Tu, liberal, vezi-ţi de partea ta de piaţă

Eugen Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a afirmat, vineri seara, că echipa PSD a scris amendamentul pentru majorarea alocaţiilor pentru copii, iar PNL nu are oameni care să ştie economie.

„Echipa PSD: ministrul Muncii, ministrul de Finanţe, pentru că este vorba de impact bugetar, desigur”, a răspuns Teodorovici, vineri seara, într-o emisiune la Digi 24, când a fost întrebat cine a scris amendamentul din Legea bugetului pe 2019 privind alocaţiile copiilor.

Ministrul Finanţelor a susţinut că amendamentul l-a depus preşedintele PSD, Liviu Dragnea, pentru că s-a tras la sorţi şi acesta a ieşit câştigător.

„În primul rând, noi la PSD suntem învăţaţi să fim o echipă, că aşa este normal să fim o echipă şi nu contează că iese unul sau celălalt. Nu asta este problema la noi, cum văd la alţi colegi, de la alte partide, încearcă să se afirme, dar, din păcate, o fac prost. Ideea acestui amendament (alocaţiile pentru copii – n.red.), felul în care a fost propusă de către colegii liberali a fost indicată total greşit sursa de unde această alocaţie să fie acordată. Cu alte cuvinte s-a ştiut de la început. Sper că au în partid oameni care cunosc partea de Finanţe, economie, nu au dovedit, dar sper să fie aşa. Atunci au propus ceva ce nu se poate aplica, adică o bătaie de joc în Parlament, încercând să iasă cu ceva din această discuţie pe buget. Dacă rămânea în felul în care dânşii au propus acest amendament, era clar inaplicabil. Pentru că puteam să aveam această sumă de 2,1 miliarde de lei în buget pentru alocaţii, dar alocaţii care se acordau în baza unei Legi 61, dacă nu mă înşel, care stabileşte aceste plafoane. Cu alte cuvinte, la plafoanele vechi dădeam aceeaşi sumă copilului cu toată că această sumă a fost alocată de la buget. De asta a venit preşedintele Dragnea cu această propunere, cu acest amendament ca să se poată această alocaţie… În programul de guvernare există această măsură asumată”, a afirmat Teodorovici.

Întrebat dacă PSD dorea să facă această modificare acum, ministrul Finanţelor a susţinut că ministrul Muncii i-a trimis propuneri, tabele, simulări de alocaţii, majorări şi aşa mai departe.

„La noi aşa este: prinzi ideea şi o promovezi înainte, ştiind că fiind măsura noastră nu poţi să votezi împotrivă, pentru că este măsura noastră”, a adăugat Teodorovici.

Când i s-a spus că liberalii acuză PSD că a aplicat această strategie, de a prinde ideea altcuiva şi de a şi-o însuşi, ministrul Finanţelor a reacţionat cu o nouă contră împotriva PNL.

„Tu, liberal, vezi-ţi de partea ta de piaţă, pe care oricum nu o înţelegi, nu o simţi, vii şi intri în zona social şi manipulezi, pentru că vii cu un amendament care nu se poate aplica. Fără amendamentul domnului Dragnea rămânea în aer acestă propunere”, a mai afirmat Teodorovici.

Ministrul Finanţelor a mai susţinut că PNL a uitat copii cu dizabilităţi în momentul în care a făcut propunerea de majorare a alocaţiilor.

„Fără ordonanţa respectivă, ca să majoreze plafoanele, această alocaţie nu poate fi dată. Ea este prinsă cu 1 martie să se acorde alocaţiile: de la 200 la 300 de lei, de la 84 de lei la 150 de lei. Atenţie: colegii liberali, atunci când au propus, cam uită pe drum categoriile sociale, pentru că nu îi interesează oricum de partea socială. Au uitat exact copii cu dizabilităţi, i-au lăsat pe dinafară. (...) Mai mult, au propus doar pentru acest an. Felul în care a fost făcut amendamentul ei se gândeau la ce? Doar în acest an, în care PSD este la putere, sperând ca, atunci când vin ei la guvernare să nu mai aibă efect acea propunere. După mintea lor, au crezut că ne creează un cost, în cazul în care vrem să o aplicăm. După care, pentru că aceasta este legea bugetului, pentru că aceasta este legea bugetului, se face an cu an. Ideea este să o aplicăm de-acum înainte pentru că au nevoie copii şi în anii care urmează”, a mai spus Teodorovici.

