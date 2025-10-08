Fechet propune o „ofensivă naţională” împotriva muncii la negru pentru sănătatea economiei

Mircea Fechet a declarat, miercuri, în Parlament, că munca la negru reprezintă o problemă adânc înrădăcinată şi periculoasă pentru economia românească.

„România se confruntă cu un fenomen periculos şi adânc înrădăcinat în economie, munca ilegală, care sfidează statul, păcăleşte bugetul şi condamnă milioane de români la un prezent incert şi un viitor fără protecţie socială. (…) Pentru ca planul de reformă fiscală propus de premierul Ilie Bolojan să însănătoşească economia, să aducă eficienţă în colectare şi echitate socială, trebuie să includă o ofensivă naţională împotriva muncii la negru”, adaugă el.

El a detaliat sectoarele afectate, precizând că „în construcţii, comerţ, industria prelucrătoare şi agricultură, munca fără contract a devenit o practică încurajată atât de lipsa unei reacţii ferme a autorităţilor, cât şi de teama oamenilor de a rămâne fără venit”.

Deputatul a citat şi un exemplu concret: „Fiecare descindere în teren a Inspecţiei Muncii scoate la lumină sute de cazuri de oameni care lucrează fără forme legale – cel mai recent, 530 lucrători de la o fabrică de curierat din Capitală”.

Fechet a explicat consecinţele fenomenului: „Munca la negru şi munca la gri, prin care angajatorul plăteşte taxe mai mici şi dă diferenţa în plic, au devenit normă pentru unii patroni. Milioane de lucrători îşi riscă sănătatea şi pierd viitorul, fiind penalizaţi la anii de vechime şi condamnaţi la pensii simbolice. Statul este păcălit, iar angajatul devine tot mai vulnerabil”.

Potrivit liberalului, între 1,9 şi 2 milioane de români lucrează fără forme legale, adică unul din patru angajaţi, dublu faţă de media UE: „Există găuri negre în economie – cu efecte de amploare, care scapă măsurătorilor oficiale. Zeci de miliarde de lei dispar anual, drepturile oamenilor se evaporă, iar legea pătrunde prea puţin şi prea rar”.

Fechet a propus o strategie pe trei piloni pentru combaterea muncii ilegale: „controale mai eficiente, digitalizare şi sprijin real pentru angajaţi, ca să-şi cunoască şi să-şi ceară drepturile”. De asemenea, deputatul a susţinut introducerea unei liste publice cu patronii sancţionaţi: „Publicarea unei cu patronii prinşi exploatând muncitori este un instrument de descurajare şi românii au dreptul să ştie cine profită de pe urma muncii nedeclarate”.

În concluzie, Mircea Fechet a afirmat că ofensiva împotriva muncii la negru trebuie să fie un efort comun: „Ca liberal, cred în libertatea economică şi în sprijinirea antreprenoriatului. Dar libertatea nu trebuie confundată cu abuzul, iar business-ul nu trebuie să fie un paravan pentru exploatare. România trebuie să devină ţara unde munca cinstită este respectată şi reprezintă norma, nu excepţia”.