Fenechiu: Mare parte din măsurile fiscale vehiculate pentru mediul de afaceri nu sunt agreate de PNL

Daniel Fenechiu dă dreptate mediului de afaceri, care a criticat măsurile fiscale vehiculate în ultimele zile.

„Întotdeauna, un Guvern responsabil trebuie să ţină cont de mediul de afaceri. De data asta, mediul de afaceri invocă anumite aspecte care sunt extrem de decente. Pe de o parte, invocă lipsa predictibilităţii, pentru că ar fi o modificare care s-ar face în mijlocul unui exerciţiu fiscal. Sunt anumite situaţii în care pe anumite zone s-au mai făcut modificări fiscale la începutul acestui an, cum ar fi de exemplu CASS-ul la liber-profesionişti. Pe de altă parte, mediul de afaceri invocă lipsa de dialog cu mediul de afaceri şi nu în ultimă instanţă, mediul de afaceri invocă faptul că nu este normal ca problemele unui stat gras, supraponderal, să fie rezolvate de mediul de afaceri. Din punctul ăsta de vedere, eu pot să vă spun că măsurile care au apărut în acel draft sunt nişte măsuri care nu au fost agreate, sunt nişte măsuri care au fost, din informaţiile care le am, individualizate la nivelul celor care au lucrat proiectul, ca şi posibile surse de venit pentru bugetul statului, că au avut loc o serie de discuţii atât între ministrul de Finanţe, domnul Boloş, cât şi primul-ministru al Guvernului, pe de altă parte, lideri importanţi şi din PNL şi din PSD au avut discuţii cu mediul de afaceri şi cu cei care ar face obiectul taxelor şi sperăm că săptămâna viitoare ele vor fi într-o oarecare măsură reaşezate într-o formă mai digerabilă. În mod cert, anumite modificări din zona fiscală vor exista”, a spus Fenechiu la RFI.

Întrebat dacă o parte din aceste măsuri nu sunt agreate de PNL, acesta a răspuns: „O mare parte din ele nu, asta vă pot spune cu certitudine şi în acest sens ne-am manifestat. A ieşit Rareş Bogdan, care a vorbit în numele PNL despre poziţia partidului pe impozitul de 1% la proprietăţile de peste 500.000, de schimbarea regulilor la impozitul microîntreprinderilor. Eu am ieşit cu contribuţia de asigurări sociale a liber-profesioniştilor, practic, toate profesiile din România care plăteau CAS-ul şi până astăzi 10%, dar era plafonat la 24 de salarii minime pe economie. Ne-am trezit în situaţia în care practic, prin introducerea unui CASS calculat în sistem real, dar neplafonat, ne dublează sarcina fiscală (...). M-am ocupat de coordonarea profesiilor liberale, am avut o discuţie cu toate profesiile liberale care sunt în Uniunea Profesiilor Liberale din România (...), l-am invitat pe domnul ministru Boloş, care a avut amabilitatea să participe şi am agreat împreună chiar cu domnul ministru că nu se poate introduce o cotă de TVA neplafonat, urmând ca în discuţiile de săptămâna viitoare să stabilim un plafon rezonabil (...).Eu ce pot să vă spun pe zona de creşteri este că PNL îşi susţine punctul de vedere, acela că nu putem schimba regulile jocului în mijlocul anului şi că nu ne dorim creşteri de taxe şi impozite. Acuma, că există o ajustare generată de o necorelare a legii, astea sunt lucruri care în ultimă instanţă putem să le înţelegem, pentru că înţelegem că situaţia bugetar-fiscală a României nu este una deloc plăcută şi că este cât se poate de evident că având în faţă spectrul pierderii fondurilor europene şi riscul să fim obligaţi să reluăm colaborarea cu Fondul Monetar Internaţional, cred că este bine să facem tot ce depinde de noi, ca să nu ajungem acolo”, a mai spus liberalul.