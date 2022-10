Firea: Ce s-a întâmplat în ultimii doi ani este încă o nerealizare marca Nicuşor Dan

„Au trecut trei ani de când Podul Străuleşti a fost reabilitat şi consolidat. Acest pod este una dintre principalele legături ale Capitalei cu judeţul Ilfov şi chiar singura rută către localităţile Mogoşoaia şi Buftea. Ne-a luat doar un an să finalizăm lucrările care aşteptau de zece ani! În 2016, când am preluat mandatul de primar general, Podul Străuleşti era într-o stare gravă, printre podurile din Capitală care erau un pericol public. Era tranzitat de sute de autovehicule zilnic, nu fusese consolidat niciodată în 70 de ani, o parte din zidul de susţinere era surpat, împreună cu trotuarul şi o porţiune din prima bandă de circulaţie. Am decis de urgenţă consolidarea sa, iar în doar un an, aşa cum am promis, am redat circulaţiei rutiere şi pietonale un pasaj sigur şi modern. Lucrările au fost realizate de Compania Municipală Străzi, Poduri şi Pasaje, băgată în insolvenţă în mandatului lui Nicuşor Dan”, scrie pe Facebook Gabriela Firea.

Ea arată că în mandatul său au fost actualizate expertizele pentru 22 dintre cele 24 de poduri şi pentru 7 dintre cele 13 pasaje ale Municipalităţii.

„Rezultatele au arătat că 6 poduri şi 3 pasaje au o stare tehnică nesatisfăcătoare şi necesită intervenţie, fiind construcţii ce nu au fost niciodată consolidate. Până la finalul mandatului, am reuşit consolidarea integrală a Podului Străuleşti, consolidarea şi reabilitarea Podului Grant, pe tronsonul Turda-Crângaşi, am aprobat indicatorii tehnico-economici pentru consolidare Podului Fundeni şi urma să începem lucrările. Ce s-a întâmplat în ultimii doi ani este încă o nerealizare marca Nicuşor Dan! Primăria Capitalei nu a continuat consolidarea şi reabilitarea pasajelor şi a podurile expertizate. Mai mult, multe dintre aceste obiective de investiţii au fost cedate către alte primării de sector, iar şantierele care erau în lucru au fost blocate cu lunile”, încheie Firea.