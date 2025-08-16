Trump declară că momentan nu exista planuri de a sancționa China pentru achizițiile de petrol rusesc

„Datorită a ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la asta. Acum, poate va trebui să mă gândesc la asta peste două sau trei săptămâni sau ceva de genul, dar nu trebuie să ne gândim la asta acum. Cred că întâlnirea a mers foarte bine”, a declarat președintele Trump după summitul cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Anterior, Statelele Unite au sancționat India, impunând taxe vamale suplimentare de 25%, însă măsuri asemănătoare nu au fost impuse și asupra Chinei, deși Beijingul rămâne unul dintre cei mai mari cumpărători ai petrolului rusesc.

În paralele, Statele Unite și China negociază o înțelegere comerciale cu scopul de a reduce tensiunile economice și taxele vamale.