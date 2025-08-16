Prima pagină » Știri externe » Trump declară că momentan nu exista planuri de a sancționa China pentru achizițiile de petrol rusesc

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că nu intenționează, deocamdată, să impună taxe vamale Chinei pentru achizițiile de petrol din Rusia, însă a sugerat că o astfel de măsură ar fi posibilă în decursul a câteva săptămâni, relatează Reuters.
Radu Mocanu
16 aug. 2025, 08:03, Economic

„Datorită a ce s-a întâmplat astăzi, cred că nu trebuie să mă gândesc la asta. Acum, poate va trebui să mă gândesc la asta peste două sau trei săptămâni sau ceva de genul, dar nu trebuie să ne gândim la asta acum. Cred că întâlnirea a mers foarte bine”, a declarat președintele Trump după summitul cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin.

Anterior, Statelele Unite au sancționat India, impunând taxe vamale suplimentare de 25%, însă măsuri asemănătoare nu au fost impuse și asupra Chinei, deși Beijingul rămâne unul dintre cei mai mari cumpărători ai petrolului rusesc.

În paralele, Statele Unite și China negociază o înțelegere comerciale cu scopul de a reduce tensiunile economice și taxele vamale.