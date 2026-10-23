Florentin Pandele, replică pentru Nicușor Dan: Voluntari se poate transforma în municipiu pentru bunăstarea locuitorilor, nu în defavoarea lor

Primarul orașului Voluntari, Florentin Pandele, îi cere președintelui Nicușor Dan să reanalizeze sesizarea trimisă Curții Constituționale a României (CCR) în legătură cu legea prin care localitatea ar urma să devină municipiu.

El susține că schimbarea statutului ar aduce beneficii administrative, economice și financiare pentru comunitate, spunând că locuitorii nu vor plăti taxe și impozite mai mari în urma acestei transformări.

Acesta a reacționat după ce a citit comunicatul Administrației Prezidențiale privind sesizarea CCR.

„Localitatea Voluntari se poate transforma în municipiu pentru bunăstarea locuitorilor săi, nu în defavoarea lor! Am citit cu uimire și mâhnire comunicatul Administrației Prezidențiale, privind sesizarea Curții Constituționale privind legea votată de Parlamentul României”, a transmis primarul pe pagina sa de Facebook.

Acesta a precizat că solicită „o analiză amănunțită a deciziei și să fie aplicată aceeași măsură orașului Voluntari, ca în cazul celorlalte localități din România care au devenit municipii în ultimii ani”.

Pandele susține că în Voluntari locuiesc peste 125.000 de persoane

Unul dintre argumentele invocate de primarul din Voluntari este diferența dintre numărul oficial al locuitorilor și populația care trăiește efectiv în oraș.

Potrivit acestuia, statisticile indică aproape 50.000 de locuitori, însă în realitate peste 125.000 de persoane locuiesc în Voluntari, chiar dacă au domiciliul oficial în alte localități, în special în București.

„Sunt convins că președintele României, ca fost primar al Capitalei, știe realitatea localității noastre și că dezvoltarea orașului a fost majoră cel puțin în ultimul deceniu. În plus, situația demografică reală este diferită de statistici: dacă în rapoarte, orașul Voluntari are aproape 50.000 de locuitori, în fapt, aici locuiesc peste 125.000 de persoane, care încă domiciliază în acte în alte localități, în special în București. Sunt peste 50.000 de unități locative pe raza localității. Există municipii în România care au între 8 și 15 mii de locuitori”, a explicat Florentin Pandele.

Primarul susține că taxele nu vor crește dacă Voluntari devine municipiu

Mai mult decât atât, Florentin Pandele a făcut referire la posibila majorare a taxelor și impozitelor locale. Schimbarea statutului administrativ ar putea permite autorităților locale să majoreze aceste obligații, însă acest lucru nu ar deveni obligatoriu, adaugă el.

Potrivit acestuia, administrația locală a anunțat deja că nu intenționează să crească taxele și impozitele în cazul în care Voluntari va deveni municipiu.

„Deși simt că mă repet, o voi face de câte ori va fi nevoie: locuitorii din Voluntari nu vor plăti taxe mai mari, dacă orașul va deveni cândva municipiu. Da, transformarea ar da dreptul autorităților locale să majoreze taxele și impozitele locale, însă nu în mod obligatoriu. Noi am anunțat dinainte că nu vom majora, pentru că nu acesta are scopul demersului nostru”, a declarat primarul.

Accesul la fonduri europene, unul dintre principalele argumente

Edilul afirmă că trecerea de la statutul de oraș la cel de municipiu ar putea aduce o serie de avantaje importante. Unul dintre aceste beneficii ar fi accesul la mai multe finanțări europene nerambursabile.

„Statutul de municipiu ar aduce orașului beneficii administrative, economice și financiare, toate în interesul locuitorilor săi. Principalul avantaj ar fi accesul la finanțări europene. Multe axe din programele cu fonduri nerambursabile, cum este Programul Operațional Regional, sunt destinate exclusiv municipiilor sau polilor de dezvoltare urbană. Ar fi o șansă pentru accesarea unor bugete considerabil mai mari pentru regenerare urbană, mobilitate (transport public electric, piste de biciclete) sau infrastructură”, a transmis Pandele.

„Înțeleg că ni se reproșează că nu avem pe raza orașului sedii de universități și propriul depozit de deșeuri. Cu date, nu toate municipiile existente în România au astfel de facilități și, totuși, sunt municipii. Mai exact, din cele 103 municipii, doar circa 35 au filiale de universități și doar puțin peste 40 au depozit de deșeuri. Dacă discutăm strict de deșeuri, nici măcar București nu are propria groapă de gunoi”, a spus primarul.

În ceea ce privește lipsa sediilor universitare, Pandele explică faptul că Voluntari se află la granița cu sectoarele 1 și 2 ale Capitalei, iar numeroase universități sunt la o distanță mică de oraș.

„Orașul Voluntari este lipit de Capitală, la granița cu Sectorul 1 și Sectorul 2, iar majoritatea Universităților sunt la distanță mică, 4 – 8 km, acesta fiind motivul pentru care nu au deschis sedii pe raza localității. De exemplu, Universitatea Tehnică de Construcții București și Academia de Poliție sunt aproape de limita orașului Voluntari, iar din centrul localității și până la Universitatea din București (cu facultăți specializate pe Litere, Matematică, Istorie, Chimie) sunt doar 7 km, cu legături permanente de transport public”, a explicat Florentin Pandele.

Pandele îi cere lui Nicușor Dan să reanalizeze sesizarea

În urma sesizării făcute de președinte, acesta îi cere acum lui Nicușor Dan să reanalizeze contestația privind legea referitoare la transformarea orașului Voluntari în municipiu.

„Așadar, în calitate de primar al orașului Voluntari, solicit reanalizarea contestației, pentru binele locuitorilor din localitatea noastră, pentru oportunități ridicate de finanțare nerambursabilă, nu pentru taxe mai mari!”, a scris Florentin Pandele.