Florin Barbu: Moţiunea USR, o înşiruire de lozinci, propagandă şi multe neadevăruri, tipice USR-ului

„Am citit cu atenţie rândurile acestei moţiuni simple, ce este, în fapt, o înşiruire de lozinci, propagandă şi multe neadevăruri, tipice USR-ului. Că este o moţiune total neserioasă, ne putem da seama încă din titlu. Să vorbească despre Ceauşescu exponenţii securiştilor de rit nou este cel puţin jenant. Dar semnatarii acestei moţiuni pot profita de moment să explice românilor unde s-au dus banii din conturile Romaniei. Pot cere sprijinul neamurilor. (...) Tupeul şi ipocrizia USR-ului sunt uriaşe, ştim deja asta. S-au căţărat pe <Fără penali în funcţii publice>, dar îi ţin strâns în braţe pe Clotilde Armand, Vlad Voiculescu şi alţii. Ei fac texte de moţiuni criticând trecutul, în timp ce stau la masă cu Orban, cel care să nu uitam - a închis pieţele agroalimentare în pandemie...şi da, a inchis si bisericile! Pe domnii şi doamnele de la USR i-a apucat în an electoral <grija pentru destinele agriculturii>. Tocmai pe ei, cei care s-au remarcat drept Guvernarea zero”, spune Florin Barbu la dezbaterea moţiunii simple depusă de USR împotriva sa.

El critică şi faptul că semnatarii moţiunii nu au depus niciun proiect legislativ pentru fermieri şi agricultură.

„Zero euro au alocat agriculturii şi prin PNRR-ul făcut de Ghinea de la USR. La această oră, ar fi trebuit să fiu la Bruxelles, să susţin până la capăt ceea ce am lansat încă din prima lună de mandat: eliminarea prevederilor privind GAEC 8 şi relaxarea condiţiilor GAEC 7. Ştiu că cei de la USR habar nu au despre ce e vorba, aşa că îi rog să îşi scoată carneţelele şi creioanele cu unicorni şi să noteze. E şansa lor să înveţe ceva despre cum funcţionează agricultura în anul 2024. Aşadar, notaţi! România a înregistrat un succes istoric, a obţinut o modificare de Regulament european în primul an de implementare a unui Plan Strategic. Comisia Europeană propune, la solicitarea actualei echipe de la Ministerul Agriculturii, eliminarea prevederilor privind pârloaga şi relaxarea condiţiilor privind rotaţia culturilor. Două prevederi care puneau mari dificultăţi fermierilor din întreaga Uniune şi care i-au scos în stradă. NOI suntem cei care am pus pe masa Comisiei, soluţia”, adaugă ministrul Agriculturii.