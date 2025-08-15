Ministerul Educaţiei: Doar proiectele care fac dovada unui grad de maturitate urmează să mai fie finanţate prin PNRR

„Ministerul Educaţiei şi Cercetării (MEC), în calitate de coordonator de reforme şi investiţii pentru Componenta 15 – Educaţie a Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), gestionează 17 investiţii şi 7 reforme cu o valoare totală alocată de 3,285 miliarde euro (în perioada 2021 – 2026). În cazul MEC, conform analizei realizate anul acesta de minister, împreună cu MIPE şi reprezentaţii Comisiei Europene, dacă proiectele s-ar fi desfăşurat fără renegociere, ţintele şi jaloanele cu risc de neîndeplinire până în 31 august 2026 puteau conduce la o penalizare totală de aproximativ 1,7 miliarde euro. În urma renegocierii între Guvernul României şi Comisia Europeană din acest an, au fost păstrate doar investiţiile şi proiectele cu un grad ridicat de maturitate, care pot fi implementate până la 31 august 2026, MEC reducându-şi astfel penalizarea de la aproximativ 1,7 miliarde euro la 718 milioane euro”, se precizează în comunicat.

Guvernul a anunţat adoptarea un memorandum care prezintă rezultatele unui preacord cu Comisia Europeană pentru renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR). Scopul acestei etape este de a accelera implementarea planului şi de a clarifica lista proiectelor care vor continua să primească finanţare prin PNRR. Mai multe proiecte nu vor mai avea continuitate.

„Aşadar, în urma renegocierii, au fost păstrate numai proiectele ce fac dovada gradului de maturitate care să permită finalizarea în perioada asumată şi absorbirea integrală a valorii din grant aferentă, pentru celelalte proiecte urmând a fi căutate surse de finanţare alternative. Spre exemplu, pentru investiţia 15 – Şcoala ONLINE, investiţie finanţată din componenta de împrumut PNRR, s-a luat deja decizia de a fi transferată pe o altă sursă de finanţare, de această dată finanţare nerambursabilă prin Programul Creştere Inteligentă, Digitalizare şi Instrumente Financiare (PoCIDIF)”, a precizat Ministerul Educaţiei.