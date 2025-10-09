Fost ministru al Muncii: România, locul 2 în UE la productivitate, dar salarii de 37% din medie

„În timp ce unii politicieni de dreapta continuă să spună că salariile au crescut ‘prea mult’ faţă de productivitate, ultimele date oficiale Eurostat arată altceva: în România productivitatea muncii este de 74% din media UE, iar costul orar al forţei de muncă este de doar 37%”, a scris fostul ministru, joi, pe pagina sa de Facebook.

Conform datelor Eurostat prezentate, România se situează pe locul 2 în Europa Centrală şi de Est la productivitatea muncii, cu 74% din media UE, depăşind Polonia (66%), Ungaria (70%) şi Bulgaria (56%), fiind devansată doar de Cehia (78%).

„Aşadar, România se situează pe locul 2 în regiune la productivitatea muncii, depăşind Polonia, Ungaria şi Bulgaria, deşi costul orar al forţei de muncă rămâne printre cele mai mici din Uniunea Europeană. Aceste date arată că angajaţii români muncesc eficient şi merită salarii pe măsură. Discuţiile despre productivitate sunt importante, dar la fel de importante sunt şi cele privind veniturile: un om care nu poate trăi decent din munca lui nu este plătit prea mult, ci prea puţin”.

Bucura Oprescu a amintit şi de măsurile legislative din perioada mandatului său. „În perioada în care am fost ministru al Muncii, am iniţiat transpunerea Directivei europene 2022/2041 privind salariile minime adecvate, un pas esenţial pentru ca salariile să crească odată cu productivitatea şi dezvoltarea economică”.

„Răsplătirea corectă, echitabilă a muncii înseamnă, pe lângă respect, şi crearea condiţiilor optime de trai pentru români”, a conchis fostul ministru.