Fost ministru de Finanțe, despre situația economică: Nu e dezastru! Este deficit pe investiții

„Situația la 8 luni: investiții: 3,8% din PIB!!! Deficit primar: 2,8% din PIB!!! Nominal: 72 mld. investiții. Deficit primar: 53 mld. (rotunjit). Datoria nou creată acoperită integral de cheltuieli cu investițiile. Acoperită și datorie anterioară de 1,7% din PIB!”, spune Adrian Câciu.

Fostul ministru PSD din Guvernul Ciolacu afirmă că pentru a avea asta, este necesar „să ai contracte! Multe! Ceva ce nu înteleg unii!”.

El insistă că „țara se dezvoltă prin investiții, nu prin austeritate”.

„Unii vă vor spune că e dezastru! Nu este! Este deficit pe investiții!”, mai spune Câciu.