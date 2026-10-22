Fostul premier al României, după verdictul CEDO: „Am avut dreptate”

Ilie Bolojan, fostul premier al României, a transmis joi un mesaj, după ce Curtea Europeană a Drepturilor Omului a dat un verdict în favoarea executivului pe care l-a condus.

„Decizia de astăzi a CEDO arată că am avut dreptate în ceea ce privește plata restanțelor salariale către magistrați. Guvernul primește acum argumentul decisiv pentru a tranșa această chestiune imorală și împovărătoare pentru români”, a transmis Ilie Bolojan, printr-o postare pe Facebook.

Scandal de 4,8 miliarde de lei, bani ai Guvernului

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a respins joi plângerile formulate de șase magistrați români care au contestat eșalonarea plății unor restanțe salariale stabilite prin hotărâri judecătorești definitive, apreciind că măsurile Guvernului nu au încălcat drepturile invocate.

În motivarea hotărârii, instanța europeană a observat că jurisprudența Curții Constituționale și cea a Înaltei Curți de Casație și Justiție au contribuit, de-a lungul timpului, la reconfigurarea cadrului juridic aplicabil remunerației judecătorilor, fără modificarea formală a legilor succesive care reglementau salarizarea.

CEDO a evidențiat riscul unor conflicte de interese în situațiile în care magistrații au fost chemați să se pronunțe asupra unor componente salariale de care puteau beneficia chiar ei.

Decizia CEDO, din mai multe perspective

Părerile sunt împărțite atât între partidele politice, cât și între puterile statului. ICCJ a transmis că hotărârea CEDO trebuie analizată în întregime și că aceasta nu poate fi interpretată automat ca o validare sau o respingere a cererilor formulate de instanța supremă în procesul cu autoritățile române.

În reacție față de justiția din România, Bolojan spune că suspiciunea CEDO este orientată către judecători.

„CEDO pune sub semnul întrebării și unele hotărâri luate în România, pentru că există suspiciuni că judecătorii care le-au dat s-ar fi aflat într-un conflict de interese. Este o suspiciune care afectează credibilitatea justiției. Și așa, încrederea în instituții este scăzută”, a mai declarat fostul prim-ministru.

Bolojan, îndemn pentru Guvernul Niculescu

Fostul premier lansează și un apel către executivul câre i-a preluat mandatul. Deși sesizarea CEDO a făcută în timpul Guvernului Bolojan, dacă ea ar fi fost joi favorabilă pentru judecători, salariile restante ar fi trebuit plătite neeșalonat de Guvernul Niculescu.

„Actualul Guvern va avea de ales pe cine servește: România sau aristocrația bugetară”, a concluzionat Bolojan, în postarea sa.