Fritz mesaj pentru vicepremierul Oana Gheorghiu: Ați dovedit că imposibilul se poate construi

În mesajul, Dominic Fritz a subliniat că Oana Gheorghiu a demonstrat că „imposibilul se poate construi” și i-a transmis vicepremierului să nu lase „la ușa Guvernului încăpățânarea de a schimba sistemul” și să păstreze curajul de a se lupta cu provocările.

Fritz a adăugat că drumul nu va fi ușor, dar Gheorghiu are alături mulți oameni care o susțin.

Mesajul vine în contextul în care Oana Gheorghiu a fost recent numită în funcția de viceprim-ministru, decizie contestată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.