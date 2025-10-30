Prima pagină » Politic » Fritz mesaj pentru vicepremierul Oana Gheorghiu: Ați dovedit că imposibilul se poate construi

Liderul USR, Dominic Fritz, a transmis un mesaj de felicitare pentru Oana Gheorghiu, nou numită viceprim-ministru: „Ați dovedit că imposibilul se poate construi”.
Gabriel Pecheanu
30 oct. 2025, 10:41, Politic

În mesajul, Dominic Fritz a subliniat că Oana Gheorghiu a demonstrat că „imposibilul se poate construi” și i-a transmis vicepremierului să nu lase „la ușa Guvernului încăpățânarea de a schimba sistemul” și să păstreze curajul de a se lupta cu provocările.

Fritz a adăugat că drumul nu va fi ușor, dar Gheorghiu are alături mulți oameni care o susțin.

Mesajul vine în contextul în care Oana Gheorghiu a fost recent numită în funcția de viceprim-ministru, decizie contestată de liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu.