Grindeanu despre Oana Gheorghiu: PSD-ul nu poate să tacă

Întrebat, într-o conferință de presă în Mehedinți, de ce a fost vehement la numirea ultimului vicepremier, Grindeanu a spus: „N-am nimic cu doamna, am mai spus lucrul ăsta. Chiar o felicit și e admirabil ceea ce a făcut zona de ONG-uri, de fundație, toate lucrurile acelea pentru care merită toate laudele și toate aplauzele noastre. Am avut și am ridicat un semn de întrebare, văzând poziționări anti-administrația Trump în, să spun, nu una, ci mai multe ocazii”.

Președintele interimar al PSD a menționat că nu știe dacă face bine Guvernului „o asemenea persoană”, dar „eu nu pot să nu spun ceea ce gândesc și nici PSD-ul nu poate să tacă. Repet, separăm lucrurile. Una este ceea ce a făcut dânsa în zona de ONG, de societate civilă, alta e când ești vicepremierul României și spui într-o formă continuată lucruri nu tocmai plăcute despre administrația Trump”.

„Nu știu dacă ești persoana cea mai potrivită în a ocupa o funcție de demnitate publică, adică de vicepremier. Despre asta e vorba”, a adăugat Grindeanu.

„Când îi faci pe președintele Trump și pe vicepreședintele Pence golani, nu o dată, de mai multe ori, nu poți să negi. De asta am spus că eu cred că nu e cea mai potrivită persoană. Atât. Prim-ministrul a mers mai departe și și-a asumat”, a conchis Grindeanu.

Oana Gheorghiu a depus, joi dimineață, jurământul pentru funcția de vicepremier. Liderul PSD, Sorin Grindeanu, care este și președinte al Camerei Deputaților, nu a participat la ceremonie.