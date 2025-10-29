Moșteanu: Mă bucur foarte mult. Oameni ca Oana Gheorghiu trebuie să intre în politică

„Mă bucur foarte mult că Oana Gheorghiu a ales să facă acest pas. Este esențial pentru țara noastră și pentru societate ca oameni ca Oana Gheorghiu să intre în politică și-i mulțumesc pentru că a făcut acest pas. Odată cu intrarea în politică îți cer oamenii demisia. Face parte din democrație. Și mie mi-o cer, și noi am cerut-o, și eu la rândul meu am cerut-o altor politici. Asta este parte din jocul democratic”, spune Ionuț Moșteanu.

El afirmă că postarea Oanei Gheorghiu reprezintă „o opinie de cetățean”

„La momentul ăla era cetățean, un cetățean liber de orice constrângeri politice. În momentul în care a ales să facă pasul către guvern, cu siguranță Oana Gheorghiu ne va reprezenta cu capul sus. Și din nou, mă bucur că Oana Gheorghiu a ales să facă acest pas. Și îi invit pe alți oameni care rezistă unor presiuni mediatice, că asta este parte din politică și parte din atributele funcției politice, să vină către politică”, încheie Moșteanu.

Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier, afirma, marți seara, Sorin Grindeanu.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului României.

Cea care urmează să ocupe una dintre cele mai importante funcţii din Executiv îl numea, în februarie, „golan” pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.