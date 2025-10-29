Ilie Bolojan, întâlnire cu Nicușor Dan la Palatul Cotroceni – surse

„Vor discuta problemele din coaliția de guvernare”, menționează sursele citate.

Invitată în emisiunea Ai aflat! cu Ionuț Cristache, Lia Olguța Vasilescu, confirma marți că PSD i-a transmis lui Ilie Bolojan că ar urma să fie demis dacă, până pe 28 noiembrie, reforma pensiilor magistraților nu va fi aprobată prin lege, cu avizul de constituționalitate din partea CCR.

Este de așteptat ca un alt subiect să fie nominalizarea Oanei Gheorghiu pentru funcția de vicepremier.

Pentru a evita să compromitem relația cu SUA şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic, Ilie Bolojan trebuie să-și retragă imediat propunerea prin care o nominalizează pe doamna Oana Gheorghiu ca vicepremier, spunea marți seara Sorin Grindeanu.

Prim-vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu a reacționat vehement după declarațiile președintelui interimar al PSD, Sorin Grindeanu, criticând atacurile acestuia la adresa Oanei Gheorghiu. „E cod roșu de slugărnicie și lipsă de demnitate”, afirma liberalul.

Oana Gheorghiu a reacționat miercuri, într-o postare pe Facebook. Ea a spus că că toate opiniile exprimate pe contul său personal de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier „nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României”.

„Nimic din ceea ce am scris pe pagina mea personală de Facebook înainte de preluarea funcției de vicepremier nu angajează în niciun fel statul român sau Guvernul României. Toate comentariile și postările mele au reprezentat opiniile personale ale unui cetățean român, membru al societății civile, care s-a exprimat pe contul său de social media, în anumite situații, în virtutea dreptului său la liberă exprimare. Postarea care a stârnit acum reacții critice a fost făcută într-un context emoțional foarte încărcat, întâlnirea din februarie, din Biroul Oval, cu președintele Zelenski, ceea ce a avut un impact direct asupra modului în care a fost formulată. Nu am fost singura care a fost tulburată de acel eveniment”, scriue pe Facebook Oana Gheorghiu.

Ea afirma că, privind înapoi, nu ar mai scrie în aceiași termeni, „chiar și fără să fiu numită într-o funcție publică”.

„Dincolo de emoțiile de moment, rămâne respectul meu profund pentru Statele Unite ale Americii, recunoștința pentru contribuția pe care SUA au avut-o constant la securitatea euro-atlantică, deci, implicit, și a României, precum și încrederea în parteneriatul strategic dintre România și SUA. Dacă voi fi numită în funcția de vicepremier, voi susține și voi reprezenta cu loialitate poziția Guvernului României în relația cu SUA și cu Administrația Trump”, încheia Gheorghiu.

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului României.

Cea care urmează să ocupe una dintre cele mai importante funcţii din Executiv îl numea, în februarie, „golan” pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.