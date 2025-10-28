Oana Gheorghiu, propusă vicepremier de Ilie Bolojan, l-a criticat dur pe Donald Trump în trecut: „un caracter mizerabil”

Premierul Ilie Bolojan a propus-o pe Oana Gheorghiu, cofondatoarea Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, pentru funcţia de viceprim-ministru al Guvernului României.

Cea care urmează să ocupe una dintre cele mai importante funcţii din Executiv îl numea, în februarie, „golan” pe preşedintele Statelor Unite, Donald Trump.

„Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, scria Oana Gheorghiu, în februarie 2025, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

Postarea a venit în contextul întâlnirii tensionate din februarie dintre Donald Trump şi Volodimir Zelenski, desfăşurată în Biroul Oval, care s-a încheiat fără semnarea unui acord privind resursele minerale ale Ucrainei.

Oana Gheorghiu, cofondatoarea „Dăruieşte Viaţă”, propusă viceprim-ministru al Guvernului

În vârstă de 56 de ani, Oana Gheorghiu este absolventă a Academiei de Studii Economice din Bucureşti, specializată în management economic. Cofondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei „Dăruieşte Viaţă”, Gheorghiu este una dintre cele mai cunoscute figuri din societatea civilă românească, implicată de peste un deceniu în dezvoltarea de proiecte majore din domeniul sănătăţii.

Oana Gheorghiu îl înlocuieşte în funcţie pe Dragoş Anastasiu, care a demisionat în iulie, după scandalul mitei pe care ar fi dat-o reprezentanţilor ANAF timp de opt ani.

Premierul Ilie Bolojan a declarat că i-a mulţumit Oanei Gheorghiu „pentru disponibilitatea de a participa la reformele absolut necesare de care România are nevoie în această perioadă”.