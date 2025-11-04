Prima pagină » Politic » Grindeanu despre declarațiile Oanei Gheorghiu: Mi-aș dori ca noi să respectăm partenerul strategic

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu este de acord cu criticile făcute de vicepremierul Oana Gheorghiu la adresa președintelui american Donald Trump și a lui JD Vance.
04 nov. 2025

Întrebat de ce participă la un guvern cu mai multe voci anti-americane, Sorin Grindeanu a spus marți la Antena 3 CNN: „Mi-e frică și mie și colegilor mei, că dacă am lipsi, în primul rând nu se poate majoritate, decât dacă cooptează și AUR în această majoritate. Dar mi-e frică că lucrurile ar derapa și mai mult. Și acest lucru noi nu putem să-l permitem”.

„Mi-aș dori ca noi să respectăm partenerul strategic, să respectăm administrația. Putem să avem păreri personale, și despre administrația Trump, dar personale. Și despre administrația Macron, și despre Merz, și așa mai departe. Dar în momentul în care devii oficial și ești într-o poziție din aceasta, nu critică pe argumente neapărat, ci destul de abruptă și în care ai catalogat pe primii doi oameni din administrația Statelor Unite destul de dur și vrei să devii oficial al Guvernului României, ba chiar adjunctul primului ministru, cu această chestiune am o problemă”, a continuat social-democratul.

Săptămâna treuctă, Sorin Grindeanu a cerut retragerea nominalizării Oanei Gheporghiu pentru funcția de vicepremier, „Pentru a evita să compromitem relația cu Statele Unite ale Americii şi să nu ne îndreptăm spre un dezastru ireparabil diplomatic în raport cu partenerul nostru strategic”.

Oana Gheorghiu l-a criticat dur pe Donald Trump în trecut, afirmând: „Narcisismul, nebunia și impostura distrug lumea. Să faci sluj în fața unui dictator criminal și să calci în picioare un om deja aflat în cea mai vulnerabilă situație, asta înseamnă să fii un caracter mizerabil. Un caracter mizerabil, care a ajuns să conducă o țară, care a fost cândva mare. Este incredibil prin ce trece Volodimir Zelenski, este incredibil cum doi golani, ajunși la Casa Albă, tratează un om”, în februarie, pe Facebook.