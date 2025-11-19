Bolojan: Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat cu pierderi / Lista companiilor va fi decisă mâine

„Se va forma un grup de lucru coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu pentru reforma acestor companii de stat cu pierderi. Administrarea activelor de stat prin companiile de stat e foarte importantă, pentru că unele stau pe subvenții de la stat”, a declarat premierul.

Ilie Bolojan a precizat că în ședința de guvern de joi urmează să fie aprobată lista companiilor de stat cu probleme, care vor intra în acest proces de reformă. Executivul intenționează să diferențieze între companiile unde sunt necesare restructurări profunde și cele în care principala problemă este managementul defectuos.

„Parte din aceste companii cu pierderi vor merge pe partea de restructurări, parte își vor alege conduceri care să nu își bată joc de active”, a afirmat Bolojan.

Potrivit premierului, obiectivul demersului este reducerea pierderilor suportate din bani publici și creșterea eficienței în administrarea activelor statului, în special în cazul companiilor care depind în prezent de subvenții bugetare pentru a funcționa.