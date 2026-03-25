Va candida Călin Georgescu din nou la prezidențiale? Georgescu: „Am câștigat. Lucrurile nu vor rămâne așa”

Fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, a făcut declarații miercuri seară, în cadrul emisiunii „Sub semnul întrebării” de la Metropola TV, unde a vorbit despre rezultatul scrutinului la care a participat.

Întrebat dacă va deveni președintele României, Călin Georgescu a susținut că a câștigat deja alegerile la care a participat, fără a confirma o nouă candidatură.

„Eu am candidat odată, în viața mea, la funcția de președinte, și am câștigat. Altul de poporul român. Altceva nu mai este de spus. Eu am spus că am câștigat. Eu n-am spus că voi candida.”, a spus Călin Georgescu.

Fostul candidat la prezidențiale a lăsat să se înțeleagă că situația actuală privind actuala formă de conducere a României nu va rămâne neschimbată.

„Vedem cum va fi. Și cert este un lucru, că lucrurile nu vor rămâne așa. În niciun caz.”, a spus acesta.

Acesta a continuat discuția făcând câteva precizări despre ceea ce a numit un „sistem internațional” aflat în dificultate, menționând multe state europene și schimbările care vor începe la nivelul Uniunii Europene.

„Sigur că sistemul, nu neapărat cel român. Vorbesc internațional, pentru că lupta să știți că nu a fost aici. Aici au fost niște lachei care răspund la o comandă. Sistemul internațional este într-o situație complicată. V-am dat exemplul Germaniei, exemplul Bruxellului, exemplul Angliei, care nu este deloc foarte fericit.”, a spus Georgescu.

Acesta a afirmat că „zidul Bruxelles-ului” ar urma să fie „prima redută care va cădea”.

Călin Georgescu a vorbit în cadrul intervenției sale și despre românii plecați în străinătate, pe care îi consideră esențiali pentru viitorul țării, dar a menționat și legătura cu „rădăcinile” și identitatea națională.

„Baza și fundamentul dezvoltării și refacerii României va fi prin cei care au plecat în străinătate. Însă pentru ei nu este simplu. Pentru că s-au rupt de rădăcinile acestea sfinte.”

„Totul se va întoarce. Tot ce s-a furat din România se va întoarce înapoi. Toți care au furat în această țară vor da înapoi tot ce au furat.”, a precizat fostul candidat.