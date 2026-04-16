Nicușor Dan: Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură susținută de Federația Rusă

Declarația a fost făcută joi în cadrul unei emisiuni radio.

„Am început, am avut o corespondență foarte interesantă cu mai multe instituții, destul de voluminoasă, am avut și discuții față în față”, a declarat Nicușor Dan la Europa FM, despre dosarul scrutinului din 2024.

Președintele a mai spus că are o evaluare a situației și a dezvăluit că dovezile indică faptul că fostul candidat Călin Georgescu a fost susținut de ruși.

„Fără discuție, România este ținta unui război hibrid al rușilor. Fără discuție, Călin Georgescu a fost susținut de o infrastructură susținută de Federația Rusă”, a mai spus Dan.

El a fost întrebat dacă are dovezi.

„Sigur ca da”, a răspuns șeful statului.

Ulterior, Nicușor Dan a prezentat câteva detalii.

„Nu cred (întrebarea a fost dacă raportul va duce la demiterea unor șefi ai serviciilor secrete n.r.). Ce a fost excepțional în România a fost intensitatea (…) Eu cred că nimeni nu ar fi văzut în țările occidentale”, a adăugat Nicușor Dan.

Șeful statului a promis că raportul va fi prezentat anul acesta și va conține lucruri noi în comparație cu cel prezentat deja de fostul procuror general Alex Florența.