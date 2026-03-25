Călin Georgescu: Criza energetică va mătura Uniunea Europeană

Invitat miercuri seara la Metropola TV, fostul candidat la prezidențiale a afirmat că actuala criză energetică, generată de situația din Orientul Mijlociu, va avea un impact major asupra Uniunii Europene. El spune că blocul comunitar nu va fi capabil să gestioneze efectele acestei crize.

„Uniunea Europeană a făcut foarte multe greșeli. Criza energetică va mătura Uniunea Europeană. 100% va fi foamete de alimente și foamete de energie. Nu este capabilă să mai gestioneze situația. Pentru că Europa astăzi este într-o stare foarte jalnică. Este la pământ”, a afirmat Călin Georgescu la Metropola TV.

Afirmațiile sale vin în contextul în care situația din Orientul Mijlociu a generat o criză a petrolului. Prețul barilului de petrol a înregistrat creșteri semnificative de la atacurile lansate de SUA și Israel împotriva Iranului, iar în ultimele zile s-a situat frecvent peste pragul de 100 de dolari barilul.

În aceste condiții, unele țări din UE au adoptat unele măsuri pentru a atenua impactul generat de criza petrolului.

Și România vrea să ia măsuri în privința prețurilor la carburanți. La începutul săptămânii, Ministerul Energiei a propus declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și limitarea adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.

Marți după-amiază, Guvernul trebuia să adopte ordonanța într-o ședință extraordinară, însă aceasta a fost amânată după ce Consiliul Economic și Social a întârziat avizarea proiectului.

Miercuri, Consiliul Economic și Social a avizat negativ ordonanța Guvernului privind prețurile la carburanți. Ordonanţa de urgenţă va fi adoptată în şedinţa ordinară de joi a Guvernului.