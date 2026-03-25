Proiectul de OUG pentru declararea situației de criză pe piața carburanților și limitarea adaosurilor a ajuns iar pe agenda CES. Ce este diferit / Adoptarea, amânată pe vineri

OUG privind criza carburanților va fi adoptată în ședința ordinară de vineri a Guvernului.
În urma discuțiilor de astăzi în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, Ministerul Finanțelor va opera modificari pe care le va anunța joi seară.
Ședința extraordinară a Guvernul României programată marți, la ora 17:00, a fost amânată după ce Consiliul Economic și Social a întârziat avizarea proiectului. Executivul urma să declare criză pe piața carburanților și să adopte măsuri precum limitarea adaosurilor comerciale, restricționarea exporturilor și controlul prețurilor.
Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei, inițiat de Ministerul Energiei, amânat marți, are toate avizele necesare pentru a fi dezbătut de la ora 13:30, potrivit informațiilor CES.
CES nu a discutat marții proiectul de ordonanță de urgență din cauza avizelor vicepremierului Marian Neacșu și Ministerului Justiției, dar acum are avizare interministerială completă și e inclus în propunerile de pe ordinea de zi de miercuri.
Ordonanța de urgență privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și pentru instituirea unor măsuri de protejare a economiei și populației pe durata situației de criză, precum și pentru modificarea unor acte normative în domeniul energiei urma să fie adoptată în ședința de marți a Guvernului.
„În urma discuțiilor, s-a decis ca Guvernul să adopte, mâine, o ordonanță de urgență prin care să fie declarată situația de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere și să fie stabilite măsuri de protejare a economiei și a populației pe durata acestei crize”, a anunțat luni Guvernul într-un comunicat de presă.
Diferența notabilă inclusă în proiectul final ajuns la CES este eliminarea producătorilor din lista celor cărora li de reduce adaosul la jumătate.
Mai exact, între prima și a doua variantă este o diferență de un cuvânt, la articolul 3, în prima este cuvântul „produce”, în a doua a dispărut:
1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1 adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care produce, importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.
1) Pe durata situației de criză stabilită potrivit art. 1 adaosul comercial pentru benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora, este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial practicat în anul 2025 de către fiecare operator economic care importă, distribuie și/sau comercializează astfel de produse.
Anterior, potrivit proiectului de ordonanță publicat luni seara de Ministerul Energiei, pe durata situației de criză, pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere se instituie măsuri de protecție care se aplică pe o perioadă de 6 luni, care poate fi prelungită succesiv pentru durate de câte cel mult 3 luni, cât timp persistă împrejurările care au determinat situația de criză.
Potrivit notei de fundamentare, prin proiectul de normativ se propune:
-declararea situației de criză pe piaţa ţiţeiului şi/sau a produselor petroliere;
-exportul produselor petroliere (benzină și motorină) se poate realizează doar cu acordul ministerului cu atribuții în domeniul economic și ministerul de resort;
-se limitează adaosul comercial practicat de operatorii economici care produc, importă, distribuie și / sau comercializează benzină, motorină și materiile prime utilizate pentru obținerea acestora este limitat la cel mult 50% din media adaosului comercial înregistrat în ultimele 12 luni calendaristice. Măsura are în vederea evitării unui comportament inadecvat al operatorilor economici şi stoparea unor posibile tendințe de speculă pentru a preveni creșteri nejustificate a prețurilor la aceste produse.
-se instituie măsuri de prevenire a vânzării de produse petroliere la un preț care depășește valorile preţurilor maximale;
-se introduce posibilitatea ca operatorii economici să diminueze conținut de biocarburant din volumele de benzină puse pe piață de la 8% la minim 2% pentru benzină, pe perioada de aplicare a măsurilor de protecție.