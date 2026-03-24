Deputat PSD: Voi vota să nu mai continuăm cu Bolojan, când vom avea consultarea internă în partid

„Mi-a fost greu să înțeleg de ce AUR a făcut jocurile domnului prim-ministru Ilie Bolojan atunci când a blocat în Parlament amendamentele PSD la Legea Bugetului privind sprijinul pentru seniorii cu venituri mici, pentru copiii din familiile sărace și pentru copiii cu dizabilități! Însă, după stenogramele din ședința internă a PNL totul se clarifică. Refuzul domnului Bolojan de a supune la vot în PNL o delimitare de AUR ne arată clar că există o înțelegere subterană. Nu neapărat între PNL și AUR, cât mai ales între Bolojan și AUR”, a scris Marius Budăi marți, într-o postare pe Facebook.

Deputatul PSD susține că „înţelegerea” dintre Bolojan şi AUR ar fi redată de faptul că formațiunea a anunţat că nu mai depune nicio moţiune de cenzură împotriva prim-ministrului în această sesiune parlamentară, dar și că liderul senatorilor AUR a afirmat recent că partidul său se gândește la o alianță cu PNL după alegerile din 2028.

„„Probele” sunt multe și izbitoare! AUR tocmai a anunțat că nu mai depune nicio moțiune de cenzură împotriva prim-ministrului Bolojan în această sesiune parlamentară! Fix acum când PSD pune în discuție continuarea guvernării! Recent, liderul senatorilor AUR, domnul Petrișor Peiu, a scăpat porumbelul într-un interviu dezvăluind că partidul său se gândește la o alianță cu PNL, după alegerile din 2028!”, a completat Budăi.

Deputatul PSD a afirmat că în cadrul consultării interne a PSD, el va vota împotriva continuării cu Ilie Bolojan ca premier.

„Eu oricum voi vota să nu mai continuăm cu domnul Bolojan, când vom avea consultarea internă din partid!”, a spus acesta.

Pe de altă parte, social-democratul a criticat și faptul că AUR a atacat la CCR Legea bugetului.

„Ceea mi se pare revoltător este că, din cauza acestor jocuri politice subterane, AUR a atacat Legea Bugetului la Curtea Constituțională, iar din acest motiv, sprijinul pe care PSD l-a pus în buget nu va mai ajunge la părinții și bunicii noștri înainte de Paște, cum fusese prevăzut!

Deci ca să blocheze demersul PSD, au lovit în seniori! Și chiar în contextul sărbătorilor creștine! Asta chiar este cinic!”, a conchis acesta.