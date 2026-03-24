Simonis, atac la Bolojan: Când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin

Alfred Simonis critică PNL, în contextul consultării interne din PSD privind prezența la guvernare în formula actuală: „Cred că ceilalți parteneri trebuie să înțeleagă faptul că Guvernul nu a fost câștigat de Ilie Bolojan, alegerile nu au fost câștigate nici de USR, partidul care a câștigat alegerile a fost PSD, iar faptul că am ales împreună să facem o coaliție și nu a fost ușor, cu un premier liberal, Ilie Bolojan, nu-i dă domniei sale dreptul să facă ce-l taie capul, fără să se consulte cu aliații”.

Liderul CJ Timiș amintește, la RFI, că „s-a făcut bugetul așa cum a dorit Ilie Bolojan, l-a trimis la Parlament, fără consultarea PSD, cel mai mare partid din coaliție, după care dacă am depus amendamente la Parlament suntem iresponsabili și nu ne consultăm în coaliție înainte să depunem amendamentele. Păi, dumneata, când ai trimis bugetul la Parlament, te-ai consultat cu partenerii de coaliție? Nu”.

„Nu poți să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukashenko”

Alfred Simonis îl critică dur pe premierul Ilie Bolojan: „Atunci când formezi o coaliție, nu poți de capul tău să faci ce vrei tu. Aia face Putin, face Lukashenko, fac ăia cu scoruri de 90% și nu-i poate nimeni contrazice”.

La remarca realizatorului RFI că nu-l poate compara pe Ilie Bolojan cu Vladimir Putin, care e un dictator și un criminal, președintele CJ Timiș a precizat: „Dar nu asta am spus, Doamne ferește, nu am spus în nici un caz că Ilie Bolojan e Vladimir Putin, vă spuneam că în democrații te consulți”.

În opinia sa, „cel mai important nu este ce vrea domnul premier sau ce vrea X și Y, cel mai important este ce propune PSD pentru PSD (…). Este vorba de o consultare în interiorul unui partid, eu nu știu de ce e atât de deranjată toată lumea de o consultare internă într-un partid dintr-o țară membră a UE, care se consideră democratică”.

PSD, un partid „iritat, sfidat și umilit”

Alfred Simonis taxează atitudinea premierului Ilie Bolojan față de PSD.

„Dacă un partid a ajuns să fie atât de iritat, atât de sfidat, atât de ignorat și de umilit în aceste luni de zile cu premierul Bolojan în fruntea Guvernului și partidul ăla la bază nu mai vrea să continue cu Ilie Bolojan, domnule, trebuie să ne oblige cineva să continuăm? Nu înțeleg. Nu putem democratic să ne consultăm și să hotărâm direcția în care o ia partidul? Noi vrem X, vrem Y, adică nu mi se pare o tragedie (…), dar nu putem hotărî cum vrea presa, nu putem hotărî ce vrea PNL sau ce vor hashtagii. Un partid are dreptul să ia decizii”, a mai spus Simonis.

Dacă PSD va provoca o criză guvernamentală, PNL nu va mai putea fi în coaliție cu PSD, a decis în unanimitate Biroul Politic Național al formațiunii liberale.

Alfred Simonis critică poziția PNL: „Este o aberație, din punct de vedere democratic, este una din multele prostii care se spun în spațiul public, pentru ca după câteva săptămâni, dacă ajungem în situația aia și nu spun că trebuie să ajungem în situația aia neapărat, să trebuiască să retracteze decizii pe care le-au luat astăzi (…). Recomandarea mea față de colegii de la PNL și USR este să-și vadă de partidele domniilor lor, să ne lase pe noi să luăm decizii în cadrul intern și după aceea să-și ia și ei deciziile în cadrul intern al partidelor lor. Dacă doresc să facă o coaliție cu AUR, pentru că dacă nu mai vor să facă o coaliție cu PSD, alternativa e să facă cu AUR, nu e nici o problemă, dacă asta doresc PNL și USR… nu există altă soluție”.