Ilie Bolojan: „Toate instituțiile publice trebuie să-și facă reducerea de personal de 10%.”

Premierul Ilie Bolojan a declarat marți seara, la Euronews, că Guvernul pregătește măsuri pentru reducerea cheltuielilor publice și pentru reformarea companiilor de stat.

Ilie Bolojan a explicat că una dintre principalele direcții de acțiune este reducerea personalului din instituțiile publice, o măsură care va fi aplicată pe scară largă.

„Toate instituțiile publice trebuie să-și facă reducerea de personal de 10%, de la Televiziunea Română, de exemplu, până la celelalte autorități, la ministere și așa mai departe”, a spus premierul.

Totuși, el a precizat că există domenii în care nu se pot face astfel de reduceri, din cauza lipsei de personal, cum sunt structurile de ordine publică sau apărare.

„În zona ministerelor unde există un personal deficitar, unde nu ne putem permite reducere de personal, nu știu, Ministerul de Interne, Ministerul Apărării, intră în vigoare măsura prin care până la sfârșitul acestei luni trebuie să venim cu un proiect în dezbatere publică pentru creșterea vârstei de pensionare, pentru aceste categorii, având în vedere mecanismul de pensionare mult mai rapidă, pe care nu-l mai putem susține din punct de vedere bugetar”, a explicat Ilie Bolojan.

El a mai vorbit și despre situația companiilor de stat, pe care le consideră o prioritate de reformă, dar și un domeniu dificil de schimbat din cauza modului în care sunt conduse.

„Reforma companiilor este și asta o prioritate, dar nu este foarte comod de făcut”, a spus acesta.

Premierul a descris apoi pe larg problemele din sistem, spunând că, în multe cazuri, funcțiile de conducere au fost tratate ca recompense.

„Aceste companii sunt conduse de manageri, care au fost numiți pe baza unui concurs mai corect sau mai puțin corect, dar la final au un contract de management în care, din păcate, mulți dintre ei nu au clauze care să facă ca ocuparea acestui post să fie o problemă de provocare și nu o recompensă pentru ei. Din păcate, în multe cazuri, am avut o abordare de tip recompensă și oamenii aceștia, pe de o parte, n-au nici motivația interioară să facă ceea ce trebuie, dar n-au niciun contract care să le impună anumite aspecte de performanță”, a declarat Bolojan.

„Trebuie să recunoaștem că administrarea companiilor de stat nu se face la nivelul la care s-ar putea face de bine. Gândiți-vă, pe piața energiei, jumătate din energia României se produce de către companii de stat. Dacă aceste companii ar fi administrate bine și prețul de producție ar scădea cu câteva procente, ar fi un efect în lanț care s-ar vedea peste tot”, a explicat premierul.

Ilie Bolojan a mai spus că schimbările nu vor fi ușor de implementat, din motiv că Guvernul nu are control asupra tuturor acestor companii. Reformele trebuie realizate prin colaborare cu ministerele și autoritățile implicate.

„Am încercat ca orice aprobare care s-a făcut să fie condiționată de anumite reforme, de îmbunătățirea serviciilor, de scăderea cheltuielilor, de creșterea veniturilor. Dar nu e foarte ușor acest lucru”, a anunțat premierul.