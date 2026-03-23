Trei motive pentru schimbarea lui Bolojan, prezentate de Grindeanu. „Haideți să vedem ce vor decide membrii PSD”

Grindeanu a început „o listă lungă” când a fost întrebat despre motivele pentru care Bolojan ar trebui înlocuit.

Primul motiv invocat: planul de relansare economică prezentat de PSD în septembrie a fost adoptat abia după șase luni. „Au trebuit să treacă șase luni, să avem o perioadă de cinci luni consecutive de scădere economică în România”, a spus Grindeanu.

Al doilea motiv: opacitatea legată de programul SAFE. PSD spune că nu știe cum sunt distribuiți 12 din cei 16 miliarde de euro. „Nu știm cât merge în industria națională, cât avem creștere economică, cât avem locuri noi de muncă”, a declarat liderul PSD.

Al treilea motiv: criza energiei. Miniștrii PSD ies zilnic la presă și cer Guvernului o soluție urgentă, fără rezultat. „De vreo două sau trei săptămâni zilnic, ministrul Energiei, ministrul Agriculturii ies la presă”, a spus Grindeanu.

La remarca unui jurnalist, potrivit căruia „e destul de lungă lista”, Grindeanu a spus: „Mă opresc”.

PSD face consultare internă – decizia, pe 20 aprilie

Grindeanu a explicat că PSD organizează întâlniri regionale cu membrii de partid înainte de data de 20 aprilie. Scopul e evaluarea guvernării și a coaliției, urmată de o decizie clară privind direcția partidului.

„Imediat după aceea vom acționa în concordanță cu ceea ce doresc membrii PSD”, a spus Grindeanu.

Liderul PSD a stabilit și trei linii roșii. PSD nu va vota un guvern minoritar. Nu va face alianță cu AUR. Și nu va decide în locul PNL sau USR ce majorități formează.

„Dacă ceea ce hotărâm noi intră în contradicție cu ceea ce hotărăsc cei de la PNL, înseamnă că nu mai există viitor în această formă în coaliție. Simplu”, a declarat Grindeanu.

„Regretați că nu ați fost premier?” – răspunsul lui Grindeanu

Întrebat dacă regretă că PSD nu a dat premierul acestui guvern, Grindeanu a evitat un răspuns direct. A explicat contextul. Președintele României și-a dorit un premier din PNL, USR a susținut această variantă, iar PSD a acceptat un protocol care prevedea un „switch” în jurul lunii aprilie 2027.

„Nu știu dacă regret e cuvântul potrivit”, a spus Grindeanu.

Întrebat dacă și-ar asuma funcția de prim-ministru, liderul PSD a refuzat să răspundă direct. „Haideți să vedem ce vor hotărî membrii PSD”.