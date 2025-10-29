Moșteanu: Nu se discută despre armată obligatorie

Ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu a exclus posibilitatea ca România să reintroducă serviciul militar obligatoriu. El a declarat într-o conferință de presă că serviciul militar voluntar, pentru care a fost elaborat un proiect de lege, este suficient pentru a asigura întinerirea rezervei armatei.

„Avem acel proiect de armată voluntară. Armata României este una de profesioniști și vom crește și vom întineri rezerva prin acel proiect de armată voluntară care este acum în Parlament. Nu se discută despre armată obligatorie. Noul proiect va înlocui nevoia rezervei operaționale și o va întineri”, a declarat Ionuț Moșteanu.

Recent, Croația, stat membru NATO a anunțat că va reintroduce serviciul militar obligatoriu.