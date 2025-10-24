O țară NATO reintroduce serviciul militar obligatoriu

Parlamentul croat a votat vineri reintroducerea serviciului militar obligatoriu pentru a consolida capacitățile de apărare ale Croației, pe fondul amenințărilor globale tot mai mari și al războiului din Ucraina, potrivit Le Figaro.

Zagrebul a renunțat la serviciul militar obligatoriu în 2008, cu un an înainte de aderarea la NATO, concentrându-se pe profesionalizarea armatei. Însă liderii croați au subliniat că situația geopolitică actuală impune restabilirea instruirii militare de bază pentru a consolida capacitățile de apărare ale țării.

„Asistăm la o creștere a diferitelor tipuri de amenințări… ceea ce necesită reacție și eficiență din partea comunității în ansamblu ”, a declarat săptămâna aceasta parlamentarilor ministrul Apărării, Ivan Anusic, din partea partidului conservator de guvernământ HDZ. „În fața oricărei amenințări, apărarea țării este crucială ”, a spus el.

Aproximativ 18.000 de tineri vor fi chemați în fiecare an să urmeze un curs de pregătire de două luni de la vârsta de 18 ani, începând cu începutul anului 2026. Femeile vor fi scutite, în timp ce obiectorii de conștiință vor avea opțiunea de a efectua trei sau patru luni de serviciu civil, inclusiv ca parte a echipelor mobilizate pentru a interveni în caz de dezastre naturale. Pentru a adopta această măsură, parlamentarii au modificat două legi.

84 de parlamentari au aprobat modificările

Un total de 84 de parlamentari (din 151 de locuri în parlament) au aprobat modificările aduse Legii Apărării, în timp ce 110 au modificat Legea Serviciului Militar în Forțele Armate. Recruții vor primi 1.100 de euro pe lună, deși suma pentru cei care optează pentru serviciul civil alternativ nu a fost specificată. Cei care și-au încheiat serviciul militar vor beneficia de avantaje atunci când aplică pentru posturi în administrația publică.

Oponenții de stânga au susținut că legea discriminează femeile și pe cei care aleg protecția civilă, deoarece acestea primesc salarii mai mici și nu beneficiază de tratament preferențial pentru locurile de muncă din sectorul public. Croația, cu o populație de 3,8 milioane de locuitori, a aderat la Uniunea Europeană (UE) în 2013.