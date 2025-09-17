INSCOP. Românii au o părere bună despre introducerea stagiului miliar pe bază de voluntariat

Datele publicate de INSCOP miercuri arată că românii au o părere bună despre introducerea unui eventual stagiu militar voluntar. Cu toate acestea, cifrele de astăzi sunt cu o idee mai mici decât acum 10 ani, ceea ce arată că unii dintre români priveau mult mai pozitiv chestiunea în 2015, în timp ce alții și-au schimbat complet părerea în ultimii 10 ani.

„74.2% dintre români au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar pe bază de voluntariat (față de 79.4% în iulie 2015), în timp ce 20.7% au o părere proastă (față de 15.1% în iulie 2015)”, arată datele publicate de INSCOP.

Clasificați în funcție de orientarea politică, cei mai mulți dintre românii care au o părere bună despre introducerea în România a stagiului militar voluntar sunt votanți PNL (94%), urmați de votanții USR, cu un procent de 87%, iar următorii sunt votanți PSD, cu un procent de 76%. În coada clasamentului se află votanții AUR, cu un procent de 68%, arată datele publicate de INSCOP.

Au o opinie pozitivă asupra introducerii stagiului militar voluntar, 76% din bărbați, și 72% din femei, dar și 76% dintre tinerii cu vârsta până în 30 de ani, 77% dintre cei cu vârsta între 30 și 44 de ani, 67% dintre persoanele cu vârsta între 45 și 59 de ani și 78% dintre cei peste 60 de ani.

Românii cu studii superioare privesc introducerea stagiului militar voluntar cu ochi buni, fiind în cel mai mare procent înregistrat (87%), urmați îndeaproape de românii cu educație medie 76%, iar în rândul respondenților cu educație primară, procentul este ceva mai mic, de 60%.

La polul opus, dintre românii care au o părere proastă despre introducerea în România a stagiului militar obligatoriu. Dintre aceștia, cei mai mulți sunt votanți AUR (28%), urmații de votanții PSD, cu 21%. Cele mai mici procente de români care nu sunt de acord cu introducerea stagiului militar reprezintă votanți PNL, 4%, urmați de 9% din votanții USR.

Un procent de 20% din românii care au o părere proastă despre introducerea stagiului militar, 20% sunt bărbați, iar un procent de 21% este reprezentat de femei. Dintre aceștia, 22% sunt tineri cu vârsta până în 30 de ani, 26% sunt persoane cu vârsta între 45 și 59 de ani și 16% sunt persoane cu vârsta de peste 60 de ani.

Dintre românii care au o părere proastă despre stagiul militar voluntar, cel mai mare procent este reprezentat de persoanele cu o educație primară (33%), în timp ce 19% dintre persoanele cu studii medii nu privesc cu ochi buni această chestiune. Totuși, în rândul românilor cu studii superioare, procentul de persoane care critică această chestiune este mai mic. Doar 10% dintre românii cu studii superioare nu ar fi de acord cu această decizie.